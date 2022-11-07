حمیدرضا معین فارسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این حُکم از سوی مرجع قضائی برای ۷ نفر از متخلفان و حفاران غیرمجاز حوزه میراث‌فرهنگی چهارمحال و بختیاری صادر شده که سهم هر متخلف از این مجازات ۶ ماه حبس است.

وی افزود: این افراد در سال‌های گذشته با قصد به‌دست آوردن اشیای تاریخی و فرهنگی اقدام به حفاری‌های غیرمجاز و کاووش در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری کرده بودند.

معین تصریح کرد: تمامی این متخلفان و حفاران غیرمجاز حوزه میراث‌فرهنگی چهارمحال و بختیاری از افراد غیربومی و اهل استان‌های مجاور بوده‌اند.

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرگونه حفاری و کاووش با قصد به‌دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و متخلف به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ضبط اشیا مکشوفه به نفع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ادوات حفاری به‌نفع دولت محکوم می‌شود.