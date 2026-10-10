علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، عبور متناوب امواج کوتاه و کم‌رطوبت از جو منطقه تا پایان هفته، شرایط را برای وزش باد، افزایش ابر و بارش‌های موقت در برخی نقاط استان فراهم می‌کند.

وی افزود: این وضعیت جوی ممکن است در بعضی ساعات با رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق همراه شود و شرایط ناپایدار به‌صورت مقطعی در مناطق مختلف استان ادامه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال بیشتر بارندگی در روزهای ابتدایی هفته گفت: طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، به‌ویژه در نیمه شمالی و مناطق غربی استان، احتمال وقوع بارش بیشتر از سایر نواحی پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند درباره تغییرات دمایی نیز بیان کرد: میانگین دمای هوا در بیشتر مناطق استان تا روز سه‌شنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روز چهارشنبه تا جمعه روند افزایش تدریجی دما آغاز می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، وزش باد، رشد ابر و احتمال بارش‌های کوتاه‌مدت از پدیده‌های جوی مورد انتظار تا پایان هفته در استان کرمانشاه خواهد بود.