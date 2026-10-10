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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

زنگ هفته بهداشت روان در مدارس گناوه نواخته شد

زنگ هفته بهداشت روان در مدارس گناوه نواخته شد

گناوه- زنگ هفته بهداشت روان با هدف ارتقای سلامت روان در نخستین روز از هفته بهداشت روان به‌صورت نمادین در دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا(س) شهرستان گناوه نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور حسن درویشی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه و جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان دوره متوسطه اول برگزار شد و دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های هنری، استعدادها و خلاقیت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

حسن درویشی صبح شنبه در این آیین، شناخت توانمندی‌های فردی و تقویت اعتمادبه‌نفس را از عوامل مؤثر در مواجهه با چالش‌های زندگی دانست و گفت: خودباوری به دانش‌آموزان کمک می‌کند با شناخت بهتر ظرفیت‌های خود، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند و مسائل روزمره را مدیریت کنند.

زنگ هفته بهداشت روان در مدارس گناوه نواخته شد

وی با اشاره به اهمیت کنترل اضطراب، به‌ویژه در ایام امتحانات، افزود: برنامه‌ریزی درسی، انجام به‌موقع تکالیف و مرور منظم مطالب، نقش مؤثری در افزایش آرامش و آمادگی دانش‌آموزان برای آزمون‌ها دارد.

زنگ هفته بهداشت روان در مدارس گناوه نواخته شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه همچنین مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را زمینه‌ساز تقویت همدلی، مهارت‌های ارتباطی و مسئولیت‌پذیری دانست و بر ضرورت هدف‌گذاری و تلاش مستمر برای دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی و فردی تأکید کرد.

در این آیین، بر اهمیت مدیریت استرس، مسئولیت‌پذیری و نقش مدرسه در پرورش دانش‌آموزانی توانمند و برخوردار از اعتمادبه‌نفس تأکید شد.

این مراسم با اجرای برنامه‌های هنری دانش‌آموزان و با هدف افزایش آگاهی درباره سلامت روان و ترویج مهارت‌های فردی و اجتماعی در محیط مدرسه برگزار شد.

کد مطلب 6973276

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