زنگ هفته بهداشت روان در مدارس گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور حسن درویشی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه و جمعی از فرهنگیان و دانش‌آموزان دوره متوسطه اول برگزار شد و دانش‌آموزان با اجرای برنامه‌های هنری، استعدادها و خلاقیت‌های خود را به نمایش گذاشتند.

حسن درویشی صبح شنبه در این آیین، شناخت توانمندی‌های فردی و تقویت اعتمادبه‌نفس را از عوامل مؤثر در مواجهه با چالش‌های زندگی دانست و گفت: خودباوری به دانش‌آموزان کمک می‌کند با شناخت بهتر ظرفیت‌های خود، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند و مسائل روزمره را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اهمیت کنترل اضطراب، به‌ویژه در ایام امتحانات، افزود: برنامه‌ریزی درسی، انجام به‌موقع تکالیف و مرور منظم مطالب، نقش مؤثری در افزایش آرامش و آمادگی دانش‌آموزان برای آزمون‌ها دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه همچنین مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را زمینه‌ساز تقویت همدلی، مهارت‌های ارتباطی و مسئولیت‌پذیری دانست و بر ضرورت هدف‌گذاری و تلاش مستمر برای دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی و فردی تأکید کرد.

در این آیین، بر اهمیت مدیریت استرس، مسئولیت‌پذیری و نقش مدرسه در پرورش دانش‌آموزانی توانمند و برخوردار از اعتمادبه‌نفس تأکید شد.

این مراسم با اجرای برنامه‌های هنری دانش‌آموزان و با هدف افزایش آگاهی درباره سلامت روان و ترویج مهارت‌های فردی و اجتماعی در محیط مدرسه برگزار شد.