امدادرسانی هلال احمر آذربایجان شرقی به ۱۹ حادثه در یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر گفت: در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵، نجاتگران جمعیت هلال احمر استان به ۱۹ حادثه امدادرسانی کردند که در مجموع، ۲۸ مصدوم و چهار جان‌باخته بر جای گذاشت.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۱۳ مورد ترافیکی، سه مورد مرتبط با فوریت‌های پزشکی، دو مورد در حوزه حوادث کوهستان و یک مورد مربوط به مراجعه حضوری به پایگاه امدادی بود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان این مأموریت‌ها گفت: نجاتگران در این مدت پنج مصدوم را به مراکز درمانی انتقال دادند، دو مصدوم را با انجام عملیات نجات فنی رهاسازی کردند و پیکر دو جان‌باخته را نیز از محل حادثه خارج کردند.

جودی ادامه داد: این حوادث ۱۲ شهرستان استان را درگیر کرد و شهرستان خداآفرین با ثبت سه حادثه، بیشترین تعداد حوادث را در میان شهرستان‌های گزارش‌شده داشت.

وی با بیان اینکه عملیات‌های امدادی این مدت با مشارکت ۲۱ تیم عملیاتی انجام شد، افزود: در مجموع، ۶۱ نجاتگر با به‌کارگیری ۲۱ دستگاه خودروی امدادی در پاسخگویی به حوادث مشارکت داشتند.