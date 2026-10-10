اگر دشمن به ایران ضربه بزند، با پاسخی سنگین مواجه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی درباره ادعاها و لفاظی‌های ترامپ، گفت: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ابزاری که دشمن در جنگ شناختی علیه ایران به کار گرفته، استفاده از زبان تهدید و فریب افکار عمومی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: این تهدیدها نه‌تنها پدیده جدیدی نیست، بلکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ایران عزیز همواره با تهدید و تحریم مواجه بوده است. با این حال، در شرایط کنونی، با تکیه بر شعار «ما می‌توانیم» که موجب انسجام، وحدت، رشد و تعالی کشور، عزت، اقتدار و تقویت روحیه خودباوری ملی می‌شود، می‌توانیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

گودرزی تأکید کرد: خداوند این شایستگی را به ملت ایران عطا کرده است که با اتکا به نصرت الهی، پشتیبانی مردم، حفظ روحیه خودباوری و اعتمادبه‌نفس، در برابر دشمن بایستد و از تمام گردنه‌ها عبور کند. این موضوع نه‌تنها یک آموزه دینی، بلکه وعده‌ای الهی و تجربه‌ای است که ملت ایران پیش از این نیز آن را پشت سر گذاشته است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دشمن با استفاده از تهدید و تحریم، هم تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده و هم به دنبال ایجاد اختلال در محاسبات مسئولان است، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، این است که از نصرت الهی، سنت‌های آفرینش و قابلیت‌های کلیدی ملی خود غافل نشویم. اگر دشمن بار دیگر اشتباهات گذشته خود را در قبال ایران تکرار کند، قطعاً پشیمان و نادم خواهد شد.

گودرزی نبرد میان ایران و آمریکا را جنگی وجودی دانست و افزود: این جنگ، نبردی تعیین‌کننده برای پیروزی نهایی است. جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران تا امروز پیروز قطعی این نبرد بوده‌اند؛ چراکه دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است. البته ما برای این پیروزی هزینه‌های بزرگی پرداخته‌ایم، اما دشمن را در رسیدن به مقاصدش زمین‌گیر کرده‌ایم.

مقاومت انتخاب نیست، ضرورت راهبردی است

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما ناگزیر به مقاومت در برابر دشمنان هستیم، تصریح کرد: اکنون نیز وظیفه ما ایستادگی در مسیر مقاومت است، چراکه مقاومت برای ما انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی و تنها راه رسیدن به آینده‌ای روشن و پرفروغ است. در مقابل، اگر برخلاف این مسیر عمل کنیم، نتیجه‌ای جز خسران و شکست نخواهیم داشت. البته ملت ایران با اتکا به نصرت الهی، مسیر پیروزی نهایی را با استواری طی خواهد کرد.

گودرزی بازدارندگی دفاعی را یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی نهایی و دفع شر دشمن دانست و گفت: بازدارندگی دفاعی به این معناست که دشمن بداند دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده است و اگر ضربه‌ای وارد کند، با پاسخی چندبرابری مواجه خواهد شد. این عامل در پیروزی‌های اخیر ما نقش داشته است.

افزایش توان دفاعی، مانع خیال‌پردازی دشمن برای حمله به کشور می‌شود

وی اضافه کرد: ما باید نه‌تنها بازدارندگی فعلی را حفظ کنیم، بلکه آن را نیز تقویت کنیم تا پاسخ‌های قاطع، گسترده و ویرانگر، در کنار پیشرفت‌های نظامی کشور، دشمن را به نقطه‌ای برساند که جرأت طمع‌ورزی به دارایی‌ها، منابع و سرزمین ما را نداشته باشد.

این نماینده مجلس، افزایش توان دفاعی را عامل تقویت قدرت اقتصادی، تولید علم و پیشرفت کشور دانست و یادآور شد: اگر امنیت وجود نداشته باشد، سایر حوزه‌های کشور نیز در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت. بنابراین، افزایش توان دفاعی موجب می‌شود دشمن هرگز خیال حمله به کشور را در سر نپروراند.

تحلیل تناقض مواضع آمریکا در قبال ایران

گودرزی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره تعدد و تناقض مواضع مقامات آمریکایی در قبال ایران و اینکه آیا این تناقض‌گویی‌ها بخشی از راهبرد مشخص واشنگتن است یا ناشی از اختلافات داخلی آمریکا، عنوان کرد: این وضعیت می‌تواند ناشی از اختلافات داخلی و دیدگاه‌های متفاوت موافقان و مخالفان سیاست‌های ضدایرانی در آمریکا باشد، چراکه برنامه‌ها و اهداف آمریکا در قبال ایران محقق نشده و درباره نحوه مواجهه با ایران، دیدگاه‌های متفاوت و حتی متعارضی وجود دارد. همچنین، این تناقض‌ها می‌تواند بخشی از راهبردی برای برهم زدن محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، باید مراقب باشیم که با حفظ اصول و مبانی خود، دچار تزلزل نشویم. همچنین باید اتحاد و انسجام را تقویت کنیم، از تفرقه‌افکنی و اختلاف بپرهیزیم و استوار در همین مسیر گام برداریم.