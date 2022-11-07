نخستین فیلم از عاملان پرتاب کوکتل مولوتف به یک مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین فیلم از عاملان پرتاب کوکتل مولوتف در لواسانات منتشر شد. پیش از این سرهنگ علی صباحی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت اعلام کرده بود در شامگاه سیزدهم آبان ماه افراد آشوبگر تحت تأثیر و حمایت شبکه معاندین در منطقه لواسانات اقدام به پرتاب ۳ عدد کوکتل مولوتف به داخل محوطه مسجد کرده و قصد به آتش کشیدن آن را داشتند که با اقدام به موقع خادم مسجد و اهالی، آتش مهار و این اقدام خرابکارانه ناکام ماند.

وی افزود: در پی این حادثه تیمی متشکل از افسران زبده پلیس رسیدگی به این موضوع را بر عهده گرفتند و با اقدامات فنی پلیسی و کار اطلاعاتی، عاملان این اقدام که تحت تأثیر و حمایت معاندین اقدام به عملیات خرابکارانه می‌کردند، شناسایی شدند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت گفت: محل اختفای عاملان این حادثه شناسایی و سحرگاه امروز در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه ۱۱ نفر (۴ نفر از اتباع کشور همسایه و۷ نفر ایرانی) از اعضای این باند در مخفیگاهشان دستگیر و ۱۹ عدد کوکتل مولوتف آماده و تعدادی سلاح سرد و چند عدد ماسک و نقاب جهت پوشاندن صورت از آنها کشف شد.

وی گفت: این افراد با تشکیل باند و تحت تأثیر و حمایت شبکه‌های معاند اقدام به تخریب و آتش زدن اماکن عمومی می‌کردند که با اقدام به موقع پلیس دستگیر و در اجرای اقدامات بعدی خود ناکام ماندند.

صباحی در پایان بیان کرد: پلیس در راستای انجام وظایف خود با مخلان نظم و امنیت شهروندان به طور جد برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی آرامش جامعه را به مخاطره بیندازد.