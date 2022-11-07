صعود پرقدرت بورس با لیدرهای خودرویی / صف خرید ۱۴۰ میلیونی خساپا

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای معاملات امروز روند رشد را به خود گرفته و با رشد ۱۳۸۸۰ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد رسیده است، تا به این لحظه نمادهای خودرویی بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را از خود بر جای گذاشته و با صف‌های سنگین در خرید مواجه هستند.

تا به این لحظه ۴۷۵ نماد در وضعیت مثبت، ۱۱۱ نماد در وضعیت صف خرید، ۳۷ نماد منفی و ۱۸ نماد در صف فروش هستند، ارزش معاملات خرد نیز به ۱,۵۸۲ میلیارد تومان رسیده که تا این لحظه بسیار عالی است.

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