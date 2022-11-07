سرپرست دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر سیدعلی حسینی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: « خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش اعطاء فرموده و شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در جهت خدمت به مردم شریف میهن اسلامی نهایت استفاده بعمل آید.

در این راستا و باتوجه به تعهد، تخصص و سوابق علمی و اجرائی ارزنده جنابعالی، بموجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی» منصوب می‌شوید تا با رعایت مقررات قانونی و شرعی انجام وظیفه کنید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فساد ستیز و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشید.

دکتر سیدعلی حسینی استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی است. پیش از این دکتر حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی بود.