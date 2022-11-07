شکار هواپیماهای شناسایی توسط موشک «صیاد ۴B»

خبرگزاری مهر - گروه سیاست- محمدرضا آشتیانی: هر کشوری در دنیا که می‌خواهد مستقل باشد، باید توانایی دفاع از ثروت ملی، سرمایه‌ها و دستاوردهای خود را داشته باشد و امروز ایران اسلامی با همت دانشمندان و متخصصان صنایع دفاعی کشور به‌ویژه سازمان راهبردی هوافضا و در ایام تأسیس این سازمان، ضمن دستیابی به پیشرفت‌های شگرف و قابل ملاحظه در تحقیق، تولید و توسعه فناوری‌های نوآورانه، از خط تولید موشک زمین به هوای صیاد ۴B رونمایی کرد.

خوشبختانه همکاران بنده در وزارت دفاع و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران موفق شدند سامانه باور ۳۷۳ را که پیش از این در مسیر ارتقا قرار داشت از ابعاد مختلف راداری و موشکی بهبود بخشیده و خط تولید آن را راه‌اندازی کنند. ساخت این سامانه از سال ۱۳۹۹ شروع و در هر مرحله دستاوردهای بسیار خوبی حاصل شد و به لحاظ اهمیت موضوع پدافند هوایی ارتقاء کارآمدی عملیاتی آن متناسب با سطح تهدیدات، به طور مستمر در دستور کار قرار گرفت؛ موشک صیاد ۴B که اهداف دور ایستا را مورد هدف قرار می‌دهد در مقایسه با مشابه خارجی در ردیف بهترین‌های دنیا، که بسیار محدود هستند، قرار می‌گیرد و می‌تواند در فاصله‌های دور، اهداف هوایی را شناسایی، رهگیری و منهدم نماید.

صیاد ۴B توانمندی جدیدی را به نیروی پدافند هوایی برای مقابله با موشک‌های بالستیک می‌دهد و به‌عنوان شکارچی علیه هواپیماهای شناسایی همانند آواکس‌ها که اخلال‌کننده در سامانه‌های دفاعی به شمار می‌روند و می‌توانند عملیات جهت انهدام اهدافی در عمق کشور را هدایت و فرماندهی کنند، کاربرد موثر دارد. این دستاورد برای نیروهای مسلح به ویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، بسیار مهم و راهبردی است، این سامانه قدرت دفاعی و سطح بازدارندگی را ارتقاء داده و دفاع از مراکز حساس و حیاتی در عمق راهبردی کشور را میسر می‌سازد.

خلاقیت و نوآوری در فرآیند پیچیده مدیریت ساخت، ارتقاء توان عملیاتی و امادگی رزمی، خود اتکایی و قطع وابستگی، کاهش خرابکاری‌های صنعتی به لحاظ بومی‌سازی فناوری‌ها و صرفه‌جویی‌های ارزی و اقتصادی از دستاوردهای راهبردی این فعالیت‌های علمی و فناورانه است.