سرهنگ علیرضا رضایی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به کویری بودن جاده‌های خراسان جنوبی بیان کرد: به طور میانگین هر ۱۱ روز یک فقره برخورد با شتر داریم.

وی از وقوع ۳۲ فقره برخورد با شتر در جاده‌های استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این حوادث پنج فوتی و ۲۲ مجروح به دنبال داشته است.

سرهنگ رضایی خواستار توجه ساربان‌ها، رانندگان و مسئولان شد و افزود: متأسفانه گاهاً شترها به صورت گله‌ای و بدون ساربان از جاده عبور می‌کنند که بسیار حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه شترها نباید بدون ساربان رها شوند، افزود: تیرگی این حیوان خطر بروز برخورد با وسایل نقلیه در شب را بیشتر می‌کند که نیازمند توجه رانندگان است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین مقاطع تجمیع برخورد با شترها در استان شناسایی شده است، گفت: این محورها با تابلوهایی مشخص کننده که باید مورد توجه رانندگان باشد.

وی بیان کرد: محورهای خوسف به خور حوالی خور، نهبندان – زاهدان حوالی حیدرآباد، نهبندان -بیرجند حوالی چاهدراز، نهبندان- شهداد حوالی چاهداشی، کیلومتر ۸۵ تا ۱۰۰ محور طبس - اصفهان و کیلومتر ۸۵ تا ۱۰۵ محور دیهوک - کرمان تجمیع برخورد با شترها است.

سرهنگ رضایی بیان کرد: با توجه به خشکسالی‌ها، بوته‌های موجود در حاشیه جاده‌ها باعث تمایل شترها به سمت جاده‌ها می‌شود که نیاز است حذف شوند.