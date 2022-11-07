مراجعه برای اهدای خون در استان سمنان کاهش یافت

محسن طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ذخایر خونی استان سمنان، بیان کرد: همزمان با آغاز فصل سرما و همچنین شیوع بیماری‌های تنفسی مانند آنفلوانزا در سراسر استان سمنان مراجعه برای اهدای خون و فرآورده‌های خونی کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کاهش مراجعه برای اهدای خون باعث کاهش ذخایر خونی در استان سمنان شده است، افزود: از همه هم استانی‌ها درخواست می‌شود تا برای تأمین نیاز نیازمندان به خون، مراجعه و نسبت به اهدای خون اقدام کنند تا بتوانیم کمبودها را جبران کنیم.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه همه گروه‌های خونی با کمبود روبرو است اما در ارتباط با گروه خونی او منفی و گروه‌های منفی، نیاز بیشتری داریم، بیان داشت: کسانی که دچار بیماری کرونا یا آنفلوانزا شده‌اند می‌توانند دو هفته بعد از بهبودی، به مراکز انتقال خون استان مراجعه و خون اهدا کنند.

طاهریان با بیان اینکه اهدای خون برای کسانی که بهبود پیدا کرده‌اند نیز مشکلی پدید نمی‌آورد، بیان کرد: تمام مراکز انتقال خون استان آماده دریافت خون هستند.