محمد کاظم امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در طول سال محدودیت و یا کاهشی در زمینه اهدای خون در استان سمنان نداریم، بیان کرد: ۱۲ بیماستان و مراکز دولتی و خصوصی که خدمت رسانی توسط انتقال خون می دهند، خوشبختانه ۱۰۰ درصد پوشش و توزیع اهدای خون را در استان انجام می دهند.

وی افزود: البته در مقاطعی امکان دارد کمبودهایی در برخی فرآورده های خونی در استان سمنان داشته باشیم که در این صورت هم از آنجا که ما دارای شبکه کشوری توزیع فرآورده های خونی هستیم می توانیم از استان های مجاور کمک بخواهیم و این فرآورده ها را تامین کنیم و یا برعکس ما به استان های همجوار کمک کنیم.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه در این استان خوشبختانه بیش از ۳۲ هزار نفر اهدا کننده خون داریم، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۴ در قیاس با سال گذشته دو درصد تعداد اهدا کنندگان خون ما افزایش پیدا کرده انند و این آمار به خصوص در بین خانم ها چشم گیر بوده است

امیدیان با بیان اینکه بسیای از مردم استان سمنان نذر زیبای اهدای خون در ماه مبارک رمضان دارند، گفت: پایگاه های انتقال خون استان سمنان امسال هم در سراسر استان آماده خون گیری از داوطلبان هستند.

وی با بیان اینکه در ایامی مانند محرم و همچنین ماه رمضان تعداد مراجعان برای اهدای خون بیشتر می شود، گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای اسفندماه ۲۸ هزار واحد خون از سوی مردم استان سمنان اهدا شده است.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه در ماه رمضان همه مراکز انتقال خون بعد از افطار و از ساعت ۲۰ الی ۲۴ باز هستند، گفت: توصیه ما به مردم استان سمنان این است که اهدای خون به عنوان نذرماه رمضان خود را به شب های احیا موکول نکنند زیرا با ازدحام شدید جمعیت روبرو خواهیم شد.