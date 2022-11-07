سرپرست معاونت مسکن سازمان نوسازی شهر تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه تأمین مسکن برای شهروندان تهرانی به ویژه افراد کم استطاعت و همچنین پیشبرد اهداف و تحقق مأموریت‌های قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران، معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت مسکن به ساختار سازمان نوسازی شهر تهران افزوده شد.

بر اساس این گزارش پیمان پیرفرشی طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان سرپرست معاونت مسکن این سازمان معارفه شد.

برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان و مشارکت‌های مردمی برای نوسازی مسکن شهر تهران، استفاده حداکثری از اراضی قابلیت دار و مشارکت با ذی‌نفعان جهت تولید مسکن در شهر تهران، پیگیری عملیاتی کردن مصوبات قرارگاه جهادی مسکن و ستاد بازآفرینی شهر تهران در حوزه مسکن و همکاری و هماهنگی با سایر واحدهای سازمان جهت تأمین و تولید مسکن از جمله مهم‌ترین وظایفی است که در این حکم از سوی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران مورد تأکید قرار گرفته است.