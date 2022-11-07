به گزارش خبرنگار مهر، آرزو منوچهری بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشاوره ژنتیک در پیشگیری از معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیک شهرستان بوشهر برای خانواده‌های دارای دو معلول در شهرستان با توجه به اهمیت پیشگیری از معلولیت‌های ناشی از اختلالات ژنتیک در خانواده‌های دارای دو معلول، این امر را حائز اهمیت دانست و افزود: با انجام مشاوره ژنتیک از تولد فرزندان معلول در این خانواده‌ها می‌توان پیشگیری کرد.

مدیر بهزیستی شهرستان بوشهر در ادامه هدف از اجرای این طرح را شناسایی ژن ناقل در خانواده‌های دو و چند معلولیتی بیان کرد و افزود: در صدد هستیم به خانواده‌های نیازمند خدمات لازم را با همکاری مراکز مثبت زندگی و مراکز توانبخشی تحت نظارت ارائه دهیم.

وی یادآور شد: اجرای این طرح توسط سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۳۹۴ ابتدا از خانواده‌های دارای به ترتیب پنج، چهار و سه معلول و در استان بوشهر به صورت همزمان در سراسر کشور انجام شد و از ابتدای آبان ماه سال جاری این طرح برای خانواده‌های دارای دو معلول در شهرستان بوشهر آغاز شده است.

منوچهری در ادامه تاکید کرد: زوجین باید با توجه به وجود امکانات لازم در رسم شجره و آزمایش‌های ژنتیکی حتماً در این طرح شرکت کنند تا از بروز معلولیت‌های احتمالی جلوگیری شود.

مستانه اشتری کارشناس ژنتیک بهزیستی شهرستان بوشهر نیز در این نشست گفت: خانواده‌های دارای دو معلول با هماهنگی مراکز مثبت زندگی و مراکز توانبخشی و همراه داشتن مدارک و مستندات شجره فامیلی و مشخص کردن بیماری احتمالی خود جهت پیشگیری توسط پزشک متخصص ژنتیک که در مدیریت بهزیستی شهرستان بوشهر واقع در خیابان فاطمیه مستقر شده است مراجعه کنند.