به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی با اشاره به وجود برخی معضلات ترافیکی در میدان شوش گفت: از جمله عواملی که سبب این معضلات شده بود، جانمایی پایانه تاکسی در ابتدای خیابان ری بود که پس از مطالعات ترافیکی به همراه تحقیقات میدانی در مورد آن تصمیم‌گیری شد.

شهردار منطقه ۱۲ خاطرنشان کرد: پایانه قبلی با فاصله حدود ۱۵۰ متر نسبت به میدان در ضلع غرب خیابان ری جانمایی شده بود و به دلیل بُعد مسافت، مسافران تاکسی چندان از آن استقبال نمی‌کردند.

وی افزود: از دیگر سو با توجه به استقرار تعدادی خط تاکسی در ضلع شرق میدان شوش (ابتدای خیابان شوش شرقی) و تجمع مسافربرهای شخصی در ابتدای خیابان ری، مسافران تمایل چندانی به پیاده‌روی تا محل پایانه نداشتند و ترجیح می‌دادند در همین نقطه سوار خودروهای شخصی مسافربر شوند؛ به همین دلیل، تجمع مسافران در این محل بیشتر بود.

یزدی با یادآوری این مطلب که این موضوع را شهروندان و رانندگان تاکسی، چندین بار طی یکی دو سال گذشته گزارش داده بودند، عنوان کرد: در نهایت سال گذشته، طرحی مصوب شد که طی آن مقرر شد پایانه ابتدای خیابان ری با پایانه خطی ابتدای شوش شرقی ادغام شوند؛ به این معنی که ما کلاً یک پایانه تاکسی در میدان شوش بیشتر نداشته باشیم و آن هم ابتدای شوش شرقی جانمایی شود.

زینب عبادی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ نیز در مورد ساماندهی فضاهای یادشده بیان کرد: برای آنکه فضای بیشتری برای استقرار این تاکسی‌ها در شوش شرقی ایجاد کنیم، خط اتوبوسی که از میدان شوش به سمت میدان شهید سلیمانی حرکت می‌کرد، به ابتدای خیابان ری منتقل شد.

به گفته عبادی از فضای دپوی این اتوبوس‌ها در مبدأ این خط که ابتدای میدان شوش قرار داشت، برای استقرار تاکسی‌ها و گسترش فضای پایانه تاکسی استفاده شد.

وی همچنین گفت: در هفته گذشته، سرپناه ایستگاه اتوبوس در ابتدای خیابان ری جانمایی و در خیابان شوش شرقی سکوی ایستگاه قبلی تخریب شد؛ به این ترتیب فضا برای استقرار تاکسی‌ها آزاد گردید.

عبادی در پایان عنوان کرد: ان‌شاءالله پس از اصلاح روسازی خیابان شوش شرقی، خط‌کشی‌های ترافیکی نیز صورت خواهد گرفت؛ ضمن آنکه سرپناهی هم برای پایانه تاکسی شوش شرقی در دست طراحی است که طی دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.