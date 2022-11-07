معاون وزیر نیرو با خانواده شهیدان خوب در لیکک دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد احسانی عصر دوشنبه در دیدار با خانواده شهیدان خوب از شهدای حادثه ترور شاهچراغ در لیکک از استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: خانواده‌ی شهدا مایه افتخار جامعه، میراث داران انقلاب اسلامی و سرمایه‌های معنوی کشور به شمار می‌روند.

وی بیان داشت: فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه جاودانه و پایدار است که ما باید با حراست و پاسداری، آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

احسانی تصریح کرد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، تلنگری برای مسئولان به منظور حفظ و حراست از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌منت به مردم است.

وی بیان داشت: ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت پاسداشت مقام شهدا و تکریم خانواده معظم شهیدان در رأس امور ماست و باید قدردان آنان و خانواده معظم شهدا باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید هوشنگ خوب و شهید امید خوب، پدر و فرزندی بودند که برای زیارت به حرم مطهر شاهچراغ رفته بودند و در حادثه تروریستی که در چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در این حرم رخ داد، به درجه رفیع شهادت نائل شدند و پیکر این شهدا پس از تشییع در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد در زادگاهشان لیکک در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.