به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین در جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه که عصر امروز در مرکز همایش‌های شهید سلیمانی برگزار شد، به ضرورت تعامل میان رسانه و بسیج اشاره کرد و اظهار داشت: اگر به عقبه اتفاقاتی که در کشور ما در سال ۹۸، ۹۶، ۸۸، ۷۷ روی داد، نگاه کنیم نکات بسیار مهمی قابل مشاهده است و اینکه دشمن در دشمنی خود با مردم کشورمان لحظه‌ای درنگ نمی‌کند و چنانچه از دشمنی دشمنان لحظه‌ای غفلت کنیم، دشمن از اردوگاه ما یارگیری خواهد کرد.

سردار معروفی با اشاره به دوران اسارتش در اواخر جنگ تحمیلی افزود: در آن دوره دو کتاب با عناوین انقلاب محنت بار و کتاب جمهوری دوم وارد اردوگاه شد که نویسنده آمریکایی آن بر حرکت نرم برای نابودی انقلاب اسلامی تاکید داشت و این نشان می‌دهد حرکت نرم، اولین موضوعی است که از سال‌ها قبل در دستور کار دشمنان قرار گرفته و این هم با الگو برداری از حرکت نرم امام خمینی صورت گرفته است زیرا ایشان با استفاده از جوانان توانست بر رژیم پهلوی و ارتش بعث عراق در جنگ تحمیلی به پیروزی برسد لذا دشمن نیز با همین الگو تلاش دارد تا با حرکت نرم سرمایه عظیم ایران یعنی جوانان را از ما بگیرد.

وی جنگ رسانه‌ای را یکی دیگر از ابزارهای دشمن برای آسیب به ایران دانست و گفت: دشمن به خوبی می‌داند که مردم پای حکومت اسلامی ایران ایستاده‌اند، پس تلاش دارد که میان ملت و نظام انشقاق ایجاد کنند و در این مسیر با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی و همچنین استفاده از فضایی مجازی تلاش می‌کند که سرمایه اصلی کشور ما یعنی جوانان را از اسلام و انقلاب اسلامی دور کند.

سردار معرفی رسانه و توانمندی آن را یک معجزه دانست و گفت: رسانه‌ها اگر درست عمل کنند می‌توانند معجزه کنند زیرا اصل وظیفه رسانه‌های ما در کنار اطلاع رسانی ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، عزت و شرف و مطالبه گری هوشمندانه است؛ مطالبه گری بسیار مهم است اما باید به موقع باشد به عنوان مثال در حوزه عفاف و حجاب بیش از ۸۵ درصد طالب حجاب هستند اما نباید حرکات غیر این را به کل جامعه تسریع دهیم.

وی با بیان اینکه رسانه باید صادقانه با مردم مطالب را بگوید و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد، رسانه را ابزار عملیات روانی دانست و گفت: اگر رسانه را از عملیات روانی بگیریم دیگر چیزی نداریم در واقع رسانه می‌تواند با تاکید بر اصول قابل توجه جامعه وحدت و یک پارچگی ایجاد کند اما اگر خط کش برداشته و جامعه را به چپ و راست تقسیم کرد، وحدت و امید را از بین می‌برد.

وی ادامه داد: اسلام مورد تاکید بسیج همان اسلامی است که در غزه بدون داشتن حتی یک شیعه در مقابل آشغال گران می‌ایستد یا در سوریه و عراق مقابل تکفیری‌ها سینه سپر کرده و هر جا مظلومی است به فریاد آن می‌رود.

وی تاکید کرد: بسیج یک فکر و اندیشه است که به دنبال اعتلای انقلاب، اسلام و کشور است اما بسیجی تنها آن‌هایی نیستند که در بسیج ثبت نام کرده‌اند بلکه به اعتقاد من تمام ملت ایران بسیجی هستند زیرا برای اعتلا و عزت اسلام و کشور تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توجه مقام معظم رهبری در این بیانیه به جوانان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ۴۱ بار در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به جوانان اشاره کرده‌اند که این توجه ویژه ایشان به جوانان را نشان می‌دهد موضوعی که در انقلاب ما ثابت شد هر جا مسئولیت را به جوانان دادیم تحول و تغییرات ایجاد شد؛ وظیفه بسیج تهییج جامعه برای حرکت رو به جلو و ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معیشتی و علمی و فناوری است.

وی تصریح کرد: بسیج تنها در بحران‌ها حضور ندارد بلکه بسیج در شرایط عادی هم تحول آفرین و فرصت ساز است؛ از سوی دیگر با نگاه به اندیشه و هدف است که می‌توان تغییر ایجاد کرد و این جوانان و بسیجیان هستند که می‌توانند تحول ایجاد کرده و تفاوت‌ها را رقم بزنند.

وی در ادامه عنوان کرد: محاسبات غلط از داخل ایران و اتفاقات بعد از افزایش قیمت بنزین بود که باعث شد آمریکایی‌ها با طرح صهیونیست‌ها دست به ترور حاج قاسم سلیمانی بزنند البته هر چند قلب حاج قاسم سلیمانی را از کار انداختند اما بیش از ۸۰ میلیون قلب برای او تپید و به میدان آمد و نشان داد که محاسبات دشمنان درباره ایران اشتباه بوده است‌.