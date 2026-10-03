به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا افغانستان، منابع خبری اعلام کردند که پاکستان حدود ۴۰ هزار نظامی در عربستان مستقر کرده است.

رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که اسلام‌آباد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی را در عربستان سعودی مستقر کرده است؛ نیروهایی که برای حفاظت از مرزهای این کشور و کمک به مقابله با حملات موشکی و پهپادی در نظر گرفته شده‌اند.

طبق گزارش رویترز، این نیروها در چند مرحله و از سال گذشته وارد عربستان شده‌اند و بخشی از آنها پس از تشدید اخیر درگیری‌ها به این کشور اعزام شده‌اند.

یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده، به رویترز گفته است نیروهای پاکستانی در عربستان برای دفاع از مرزهای زمینی این کشور و کمک به رهگیری موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین مستقر شده‌اند.

این مقام اعلام کرد که پاکستان تاکنون تصمیمی برای اعزام نیروهای نظامی خود به یمن در نقش رزمی نگرفته است.

این گزارش در حالی منتشر شده است که عربستان سعودی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها و حفاظت از تأسیسات زیربنایی و نفتی خود، از چند کشور متحد درخواست کمک دفاعی کرده است.

رویترز گزارش داده که پاکستان و ترکیه تجهیزات نظامی مورد استفاده عربستان را نیز در اختیار این کشور قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، پاکستان ماه گذشته چهار هواپیمای باربری حامل تجهیزات از جمله سامانه‌های دفاع هوایی، توپخانه سبک، پهپاد و سامانه‌های مقابله با پهپاد به عدن فرستاده است.

مشاوران نظامی پاکستانی نیز در کنار نیروهای سعودی برای پشتیبانی از نیروهای یمنی فعالیت دارند.

این تحولات پس از امضای توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در ماه اگوست صورت گرفته است.

گزارش تازه رویترز همچنین از برنامه عربستان برای یک عملیات احتمالی علیه نیروهای مسلح یمن خبر می‌دهد؛ عملیاتی که ممکن است با هدف بازپس‌گیری مناطق ساحلی اطراف تنگه باب‌المندب انجام شود.

طبق این گزارش، بیش از ۱۰۰ هزار نیروی یمنی ممکن است در این عملیات مشارکت کنند، در حالی که زمان دقیق آغاز آن هنوز مشخص نیست.

به باور آگاهان امور، افزایش حضور نظامی پاکستان در عربستان را باید در چارچوب گسترش همکاری‌های دفاعی دو کشور و تشدید تهدیدهای موشکی و پهپادی در منطقه بررسی کرد.

با این حال، گزارش رویترز میان استقرار نیرو در عربستان برای مأموریت‌های دفاعی و اعزام نیرو به یمن برای عملیات رزمی تفکیک قائل شده است؛ بنابراین، استقرار ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی پاکستانی در عربستان به معنای ورود رسمی نیروهای پاکستان به جنگ زمینی در یمن نیست.