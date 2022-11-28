عرضه ۴۸۶ فیدلیتی،۲۱۴ دیگنیتی و ۴۰ کامیون در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، ۴۰ دستگاه کامیون کشنده FAW CA۴۱۸۰ دوشنبه هفته آینده (۱۴ آذر) در بورس عرضه می‌شود، قیمت پایه این محصول؛ ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان، تاریخ تحویل؛ ۱۷ بهمن و درصد پیش پرداخت سفارش خرید؛ ۱۰ درصد تعیین شد.

در مشخصات کامیون کشنده فاو آمده است: هر کد ملی (شخص حقیقی) صرفاً مجاز به ثبت سفارش برای یک دستگاه خودرو و هر شناسه ملی (شخص حقوقی) حداکثر مجاز به ثبت سفارش ۵ دستگاه خودرو است.صدور سند و شماره گذاری فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود و رنگ خودروها سفید است.

همچنین ۴۸۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره را با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان روز ۲۱ آذر و ۲۱۴ دستگاه دیگنیتی با قیمت ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا روز ۲۲ آذر عرضه می‌شود که از این تعداد، ۵۳ دستگاه سفید تریم مشکی، ۵۳ دستگاه سفید تریم قرمز، ۵۴ دستگاه مشکی تریم مشکی و ۵۴ دستگاه مشکی تریم قرمز است.

برای نخستین بار در بورس کالا، ۱۰۶ دستگاه دیگنیتی پرستیژ روز ۲۳ آذر عرضه می‌شود که قیمت پایه این خودرو ۹۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. عرضه‌های دیگنیتی پرستیژ شامل ۲۶ دستگاه سفید تریم مشکی، ۲۶ دستگاه سفید تریم قرمز، ۲۷ دستگاه مشکی تریم مشکی و ۲۶ دستگاه مشکی تریم قرمز است.

درصد پیش پرداخت سفارش خرید تمامی خودروهای عرضه شده بهمن موتور در دو هفته آینده ۲۵ درصد و تاریخ تحویل آن‌ها ۲۳ بهمن امسال است.

در مشخصات فیدلیتی و دیگنیتی اعلام شده، هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفاً برای یک دستگاه خودرو است.