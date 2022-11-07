بیمه تعاون رقیب جدی مدافع عنوان قهرمانی/مدعیان به صف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز دوشنبه ۱۵ مهرماه با حضور شش تیم آوای رزم، دانشگاه آزاد اسلامی، «کان ذن ریو»، بیمه تعاون، پاس فراجا و رعد پدافند هوایی ارتش در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز شد. در هفته نخست تیم‌ها بازی‌های دور اول و دوم خود را برگزار کردند که دو تیم مدعی دانشگاه آزاد و بیمه تعاون که بیشترین ملی پوش را در ترکیب دارند با برتری مقابل رقبا حساب خود را از سایر تیم‌ها جدا کردند و خود به عنوان جدی ترین مدعیان قهرمانی معرفی کردند.

دانشگاه آزاد همانند سالهای گذشته با هدایت احمد صافی و در اختیار داشتن نفراتی چون ذبیح الله و مهرداد پورشیب، علی اکبر دستجانی، سامان حیدری، مجید نیکوهمت، پوریا اقدسی و علی مسکینی در کومیته، ابوالفضل شهرجردی، میلاد فرازمهر و علی زند در کاتا دو بازی خود برابر آوای رزم و «کان ذن ریو» را با برتری پشت سر گذاشت و با ۶ امتیاز و تفاضل ۴۵ صدرنشین شد.

بیمه تعاون دیگر تیم مدعی این فصل است که بعد از چند سال دوری با تلاش‌های ابراهیم نوروزی یک بار دیگر پا به عرصه لیگ گذاشت است. حضور حسن روحانی مربی تیم ملی به عنوان سرمربی و جذب ملی پوشانی چون بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، صالح اباذری، علی اصغر آسیابری، مهدی خدابخشی، مرتضی نعمتی، کیوان بابان و محمدرضا گیلانپور باعث شده تا این تیم تهدیدی جدی برای دانشگاه آزاد مدافع عنوان قهرمانی باشد. تقابل روحانی و صافی برای رسیدن به جام قهرمانی دیدنی خواهد بود. این تیم در دو بازی امروز خود برابر «کان ذن ریو» و رعد پدافند هوایی پیروز شد و با ۶ امتیاز و تفاضل ۴۳ در مکان دوم جدول ایستاد.

پاس فراجا هم که همچنان علیرضا کتیرایی را در رأس کادر فنی خود دارد با نفرات جوان و با آتیه به عنوان تکرار جایگاه نایب قهرمانی دوره قبل است شاگردان کتیرایی در تنها بازی خود رعد پدافند را شکست داده و با سه امتیاز در مکان سوم جدول ایستادند.

نتایج کامل هفته اول این مسابقات به شرح زیر است:

آوای رزم ۱ - ۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی

بیمه تعاون ۲۵ - ۳ کان ذن ریو

پاس فراجا ۱۷ - ۱۰ رعد پدافند هوایی ارتش

بیمه تعاون ۱۸ - ۸ رعد پدافند هوایی ارتش

دانشگاه آزاد اسلامی ۱۹ - ۹ کان ذن ریو



جدول رده بندی سوپر لیگ آقایان تا پایان هفته اول:



۱. تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ۶ امتیاز تیمی و ۴۵ امتیاز انفرادی

۲. تیم بیمه تعاون با ۶ امتیاز تیمی و ۴۳ امتیاز انفرادی

۳. تیم پاس فراجا با ۳ امتیاز تیمی و ۱۷ امتیاز انفرادی

۴. رعد پدافند هوایی ارتش با صفر امتیاز تیمی و ۱۸ امتیاز انفرادی

۵. تیم کان ذن ریو با صفر امتیاز تیمی و ۱۲ امتیاز انفرادی

۶. تیم آوای رزم با صفر امتیاز تیمی و یک امتیاز انفرادی