به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود میرکاظمی پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه امروز منابع و مصارف کشور در ۷ ماهه اخیر بررسی شد، همچنین میزان دریافت حقوق مالکانه معادن و اشکالاتی که در جدول ابلاغی بوده، مورد بررسی قرار گرفت.



رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در نشست امروز ۲ راهکار برای حل این مشکل که در ماه‌های آتی درآمدها بیشتر می‌شود، تدبیر شد تا پرداخت‌های مربوط به این موضوع به استان‌ها انجام شود.



میرکاظمی همچنین درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، بیان کرد: مجلس اصلاحاتی در لایحه دولت در این زمینه انجام داد که دولت نیز با آن موافق بود، مابه التفاوت این افزایش حقوق از مهرماه محاسبه و در آبان ماه پرداخت می‌شود.



وی درباره کسری بودجه در سال جاری، گفت: می‌توان گفت امسال نخستین سالی است که طی چند سال گذشته ۴۰ درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، این در حالی است که در سنوات قبل اجازه گرفته می‌شد و ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز می‌شد.



رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: الحمدالله امروز در هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر کسری نداشتیم حتی از ابتدای سال و در شش ماه ۴۰ هزار میلیارد تومان به حوزه عمرانی پرداخت شده است.



میرکاظمی تصریح کرد: قاعدتاً درآمدهای دولت در نیمه دوم سال بهتر می‌شود و ان شاء الله در نیمه دوم حتی پرداخت‌های عمرانی نیز بیشتر خواهد شد و وضعیت پروژه‌ها بهتر می‌شود.