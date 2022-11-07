کشته شدن یک تبعه آمریکایی در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الاتجاه، منابع محلی عراقی از کشته شدن یک تبعه آمریکایی به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در منطقه «الکراده» بغداد خبر دادند.

به گفته منابع عراقی، این تبعه آمریکایی «استیون ادوارد ترول» نام داشته و متولد سال ۱۹۷۷ بوده است که در خیابان «الصناعه» در منطقه الکراده در مرکز بغداد به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. منابع مذکور افرودند که وی در این حمله به شدت مجروح شد و در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

پایگاه خبری صابرین نیوز نیز گزارش داد که این شهروند آمریکایی اصالتاً اهل ایالت «تنسی» بوده و با همسر خود در خیابان الصناعه بغداد از سوی افراد مسلح ناشناس که داخل دو خودرو بوده‌اند، هدف قرار گرفته است.

صابرین نیوز همچنین اعلام کرد که این آمریکایی با نهادهای زیر نظر آژانس توسعه بین المللی آمریکا ( USAID) همکاری می کرده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این قتل و عوامل آن منتشر نشده است.