همه چیز در مورد طرح نهضت ملی مسکن در لرستان

وحید کرم الهی در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آخرین خبرها از طرح نهضت ملی مسکن در لرستان اظهار داشت: یکی از شعارهای اساسی دولت سیزدهم موضوع تأمین چهار میلیون واحد مسکن بوده و این برنامه دولت در قالب قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس شورای اسلامی مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.

۴۰ هزار متقاضی لرستانی واجد شرایط شناخته شدند

وی با بیان اینکه در ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن توسط رئیس مجلس شورای اسلامی پس از اینکه به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به دولت ابلاغ کرد عنوان کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته، بلافاصله از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰، سامانه «سمن» که مربوط به ثبت نام از متقاضیان برای شهرهای مختلف استان بوده راه اندازی شد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: از مهر ماه ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۰ و به مدت شش ماه، هم استانی‌های عزیز ما در لرستان اقدام به ثبت نام در سامانه کردند.

کرم الهی با تاکید بر اینکه حدود ۱۴۸ هزار نفر در استان در این سامانه ثبت نام کردند افزود: همزمان با ثبت نام کار پالایش متقاضیان را هم ما در استان شروع کردیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از پالایش متقاضیان به صورت سامانه‌ای و قسمتی نیز به صورت مراجعه حضوری متقاضیان به دفاتر پیشخوان دولت انجام شد گفت: بعد از اتمام این پالایش، از مجموع ۱۴۸ هزار نفر متقاضی، حدود ۴۰ هزار نفر واجد شرایط قانونی برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان شناخته شدند.

۱۹۱ هکتار زمین برای ساخت واحدها تأمین شد

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کار قرعه کشی اولویت بندی این متقاضیان در سه شهر خرم آباد، بروجرد و دورود توسط اداره کل راه و شهرسازی و در سایر شهرها با کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شد بیان داشت: وظیفه اولیه ما در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأمین زمین بود.

کرم الهی تصریح کرد: تا شهریور ماه ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۹۱ هکتار زمین را در سطح استان و در شهرهای مختلف تأمین کردیم.

وی با بیان اینکه فرآیند تأمین زمین، بسیار زمان بر و تا حدودی پیچیده‌ای است افزود: این امر مستلزم رفع معارضات قانونی، گرفتن اسناد تک برگ، تهیه طرح‌های فنی و مهندسی، بررسی این طرح‌ها در کمیته‌های فنی، تصویب طرح‌ها در مراجع قانونی مانند کمیسیون ماده پنج است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تاکید بر اینکه این اقدامات در راستای تأمین ۱۹۱ هکتار زمین انجام شده است ادامه داد: ماده ۱۰ و ۱۲ قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی را موظف کرده که اراضی مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

انتقاد از دستگاه‌ها به دلیل عدم معرفی اراضی مازاد خود

کرم الهی بیان داشت: اگر دستگاه‌ها در این رابطه استنکاف کنند، این قانون اداره کل ثبت اسناد و املاک را موظف کرده که ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند اراضی مازاد به نام وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کند.

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عدم حمایت و همکاری برخی از دستگاه‌های دولتی در معرفی اراضی مازاد به وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ادارات ثبت اسناد و املاک در استان‌ها تاکید کرده که بر اساس مر قانون در این رابطه اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تاکید بر اینکه اتفاقات خیلی خوبی در این رابطه در حال انجام است تصریح کرد: علاوه بر ۱۹۱ هکتار زمین تأمین شده، خبرهای خوبی را برای مردم عزیز در این رابطه خواهیم داشت، چرا که گام‌های خوبی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک برداشته شده است.

کرم الهی گفت: عمده اجرای طرح نهضت ملی مسکن در لرستان مربوط به سه شهر خرم آباد، بروجرد و دورود است، عمده متقاضیان مربوط به این شهرها هستند.

آغاز مطالعات شهر جدید خرم‌آباد

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از متقاضیان ما در این رابطه مربوط به سه شهر یاد شده هستند افزود: حدود ۴۰ درصد متقاضیان مربوط به شهر خرم آباد هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تاکید بر اینکه کار در بقیه شهرها با کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال انجام است بیان داشت: شهر خرم آباد از ناحیه شرق و غرب دیگر به کوه رسیده است، از ناحیه جنوب نیز باید حریم فرودگاه رعایت شود، شمال شهر نیز اراضی کشاورزی درجه یک و دو هستند که در قانون اجرای طرح جهش مسکن استفاده از این اراضی ممنوع اعلام شده است.

کرم الهی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که در شهر خرم آباد وجود داشت، با آمار و اطلاعاتی که در اختیار وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت، ایشان دستور دادند که مطالعات شهر جدید خرم آباد در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در این راستا از اراضی خارج از حریم شهر به صورت منفصل می‌توان استفاده کرد گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی اقدام به انعقاد قرار داد با مشاور کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه مشاور چند ماهی است که شروع به کار کرده است و الان در مرحله امکان سنجی و مطالعات اولیه است تصریح کرد: بعد از این مرحله، بحث مکان یابی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کرم الهی بیان داشت: اگر مطالعات اولیه توجیه داشت، کار ادامه پیدا خواهد کرد و نسبت به تأمین مسکن برای متقاضیان خواهیم کرد.

در ماه‌های آینده خبرهای خوبی برای متقاضیان داریم

وی با تاکید بر اینکه در شهر خرم آباد بین ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر متقاضی پالایش شده و واجد شرایط داریم تصریح کرد: ما اینها را به شهر جدید ارجاع نمی‌دهیم و با ظرفیت‌های موجود در داخل شهر خرم آباد و همچنین الحاق اراضی که داریم، مشکل را حل خواهیم کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شهر دورود نیز عنوان کرد: در تأمین اراضی دولتی نیز برای ساخت واحدها در این شهر دچار مشکل بودیم، در این راستا ظرفیتی در هفت کیلومتری شهر دورود و همچنین شهرک امام خمینی (ره) وجود دارد که می‌توان برای احداث واحدها از آنها استفاده کرد، توافقات اولیه صورت گرفته و در مرحله کارهای کارشناسی آن هستیم.

کرم الهی تاکید کرد: در شهره بروجرد خوشبختانه به اندازه کافی زمین داریم، با توجه به اقدامات صورت گرفته در این سه شهر، اتفاقات بسیار خوبی در ماههای آینده رخ خواهد داد.