به گزارش خبرنگار مهر، دپارتمان زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام به منظور شناخت بهتر زنان و درک احساسات در روابط و تعاملات، نشست علمی «نقش زن در هنجارسازی و ارزش‌گذاری در فرد و جامعه؛ تحلیل روانشناسی» را برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، همه انسان‌ها اعم از زن و مرد دارای راز و رمزهای شخصیتی هستند که اگر قادر به شناخت آن‌ها باشیم به شکل بهتری می‌توانیم با آن‌ها تعامل برقرار کنیم. شخصیت زنان دارای پیچیدگی‌های منحصر به فردی است. درک و شناخت جنبه‌های روانشناسی شخصیت زنان باعث ایجاد رابطه بهتر بین زن و مرد می‌شود. بر همین اساس دپارتمان زنان دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت علیهم السلام درصدد است ضمن برگزاری سلسله نشست‌های علمی روانشناسی زن، نقش زن را به جامعه معرفی کند.

در این نشست رضا پور حسین به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و در پایان به شرکت‌کنندگان این دوره، گواهی حضور اعطا خواهد شد.

زمان برگزاری پنج شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱ است.

علاقمندان برای شرکت در این نشست می‌توانند از طریق اینجا اقدام کنند.

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