دستگاهی که ذهن بیماران معلول را می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این ماشین ذهن خوان می‌تواند فعالیت مغز را مانند فردی که در سکوت سعی می‌کند کلمات را ادا کند تا یک جمله بسازد، رمزگشایی کند.

به گفته محققان این دستگاه پروتز عصبی گفتاری می‌تواند ارتباطات میان افرادی که قادر به صحبت کردن یا تایپ کردن به دلیل معلولیت هستند را احیا کند.

تحقیقات پیشین نشان داده بود یک سیستم مشابه می‌تواند تا ۵۰ کلمه را رمزگشایی کند. با این وجود سیستم پیشین دایره لغات محدودی داشت و شرکت کنندگان باید سعی می‌کردند لغات را با صدای بلند بگویند. از آنجا که کاربران نیز معلول بودند، برای انجام این کار باید تلاش زیادی می‌کردند.

ادوارد چانگ و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا یک پروتز عصبی طراحی کردند که قادر به ترجمه فعالیت مغز به حروفی است که یک جمله کامل را تشکیل می‌دهند.

در مرحله بعد آنها با کمک فردی که به دلیل فلج شدید فقط قادر به ارتباطات محدود بود، این سیستم را به نمایش گذاشتند. مولفان روش پیشین را گسترش دادند تا با طراحی سیستم‌های رمزگشایی فعالیت‌های مغزی مربوط به الفبا دایره لغات وسیع‌تری را در بر گیرد.

در آزمایش‌ها هنگامیکه داوطلبان سعی کردند به طور بی صدا هر حرف را ادا کنند تا با کمک یک دایره لغت ۱۱۵۲ کلمه و با سرعت ۲۹.۴ کاراکتر در هر دقیقه جمله بسازند، دستگاه مذکور در آزمایش‌ها توانست فعالیت مغزی داوطلبان را رمزگشایی کند. نرخ کاراکتر اشتباه در این فرایند نیز ۶.۱۳ درصد بود.

محققان با انجام آزمایش‌های بیشتر متوجه شدند این روش را می‌توان به فرهنگ لغاتی حاوی بیش از ۹ هزار کلمه گسترش داد که نرخ اشتباه آن ۸.۲۳ درصد بود.

برخی از جملاتی که به راحتی رمزگشایی شدند عبارتند از: صبح بخیر، حتماً شوخی می‌کنی، منظورت چیست، فکر می‌کنم این خیلی خوب باشد، من کنترل می‌کنم.

با وجود موفقیت دستگاه محققان هشدار داده اند فعالیت‌های بیشتری لازم است تا نشان داده شود این روش را می‌توان به طور موفقیت آمیز برای شرکت کنندگان بیشتری به کار گرفت.