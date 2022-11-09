بریتانیا دست به جیب شد!/پرداخت وام برای مقابله باتغییرات آب و هوا

به گزارش خبرنگار مهر خزانه داری بریتانیا اعلام کرد قصد دارد وام‌های جدیدی برای حمایت از کشورهای آسیب پذیرتر در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی، از جمله گزینه به تعویق انداختن پرداخت بدهی‌ها در صورت بروز بلایا، ارائه دهد.

این وزارتخانه روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که آژانس مالی صادرات بریتانیا چنین وام‌هایی را به کشورهای کم درآمد و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه ارائه خواهد کرد.

جزئیات این طرح‌ها در کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد (COP27) که در حال حاضر در شرم الشیخ مصر برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد، جایی که بحث‌ها بین رهبران جهان تاکنون بر نیاز کشورهای ثروتمندتر برای کمک به کشورهای در حال توسعه متمرکز شده است.

جیمز کارتلج، وزیر خزانه‌داری بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «من افتخار می‌کنم که UKEXF اولین آژانس اعتبار صادراتی است که وام‌هایی را ارائه می‌کند که پرداخت خدمات بدهی به کشورهای آسیب‌دیده از آب و هوا و بلایای طبیعی را متوقف می‌کند».

این وزارتخانه گفت که این پیشنهادها به کشورهای در معرض خطر این امکان را می‌دهد که پرداخت بدهی خود را برای تأمین منابع مالی برای امدادرسانی در بلایای طبیعی به تعویق بیاندازند.