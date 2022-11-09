به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، بیان داشت: با شروع پیک مسافری، پیگیری و هماهنگی صورت گرفته از سوی فرمانداری جزیره ابوموسی و دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری برای نخستین بار خط مسافری بندر شهید حقانی به مقصد جزیره ابوموسی آغاز شد.

وی ادامه داد: در نخستین اقدام به صورت ۲ سفر در هفته این خط فعالیت می‌کند که با استقبال هموطنان به تعداد سفر بیشتری افزایش خواهد یافت.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان بیان کرد: فاصله بین بندر شهید حقانی تا جزیره ابوموسی ۱۱۰ مایل دریایی است که به طور متوسط یک شناور مسافری در زمان پنج تا شش ساعت این مسیر را طی می‌کند.

محمدحسینی تختی با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالقوه و وجود زیرساخت‌های مناسب گردشگری و تفریحی در خطه پهناور هرمزگان گفت: راه‌اندازی این خط مسافری و گردشگری زمینه‌ساز جذب و توسعه اقتصادی توریستی خواهد بود.

گفتنی است؛ بندر شهید حقانی به عنوان بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در مسیرهای دریایی قشم، هرمز و لارک فعالیت دارد.