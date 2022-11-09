به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱) در جلسه این شورا با اشاره به حضور پرشور مردم در سراسر کشور در روز ملی استکبار جهانی گفت: روز جمعه‌ای که گذشت سراسر کشور جلوه گاه حضور پرشور، مومنانه و هوشمندانه مردم شریف ایران به مناسبت سالروز ۱۳ آبان بود که روز ملی استکبارستیزی است.

وی افزود: اینکه حضرت امام خمینی (ره) با شناخت کامل‌شان از تاریخ اسلام، می‌فرمایند «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله (ص) و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی- صلوات الله و سلامه علیهما- می‌باشند» به دلیل همین رفتارهای مجاهدانه مردم شریف ایران است.

آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مردم به این شناخت رسیده‌اند که کسانی که از هیچ کاری برای تسلیم کردن مردم سرافراز ایران فروگذار نکرده‌اند، ادعای دلسوزی‌شان برای مردم ایران سراسر کذب است، تصریح کرد: حضور غیرتمندانه مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی به معنای عدم وجود مشکلات نیست، بلکه به این معناست که برای حل مشکلات کشور به بیگانگان امید نبسته‌اند.

وی افزود: مسئولان باید قدردان چنین ملت فهیم و زمان شناسی باشند و این قدردانی، تنها با خدمت خالصانه و بی‌منت انجام می‌شود.

دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به سالروز شهادت شهید حسن تهرانی مقدم و جمعی از همکاران او اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری این شهید را «دانشمند برجسته و پارسای بی‌ادعا» توصیف کردند؛ رسیدن به چنین مقامی، یعنی کسب بالاترین درجات علمی و در کنار آن رعایت تقوای الهی که باید به آرمان جوانان ایران اسلامی تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت این است که تلاش‌های مجاهدانه شهید تهرانی مقدم از عوامل مهم اقتدار امروز جبهه جهانی مقاومت است.

آیت‌الله جنتی با تاکید بر اینکه تلاش حکومت‌های استکباری برای انحراف جوانان امت اسلامی به این خاطر است که می‌خواهند نگذارند از میان این جوانان، تهرانی مقدم‌ها برخیزند، گفت: پیشرفت‌های جوانان با ایمان ایران اسلامی ثابت می‌کند که بحمدالله تاکنون شکست خورده‌اند و از این پس نیز جز ناکامی دستاوردی نخواهند داشت.

وی در خاتمه از دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور خواست تا با تولید محصولات جذاب فرهنگی برای معرفی شخصیت‌هایی چون شهید تهرانی مقدم، موجب امیدآفرینی و ایجاد انگیزه در جوانان شوند.