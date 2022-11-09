قاتلان شهید مدافع امنیت «مجید یوسفی» دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن پور اظهار کرد: روز گذشته به دنبال شهادت یکی از بسیجیان حوزه کیاشهر در ورودی پارک بوجاق، مراتب برای شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع و موقعیت جغرافیایی منطقه، مأموران انتظامی با تشکیل چندین تیم عملیاتی و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و پایش دوربین‌ها و بررسی مسیرهای منتهی به محل وقوع حادثه و همچنین بهره‌گیری از منابع مردمی موفق شدند خودروی ال نود سفید متهم را شناسایی کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان افزود: مأموران پس از بررسی و پایش محیطی و رسیدن به پلاک مورد نظر با استعلام از سامانه‌های تحت اختیار، موفق شدند خودرو را شناسایی، توقیف و دو متهم این پرونده را در مخفیگاه خود دستگیر کنند.

سرهنگ حسن‌پور ادامه داد: متهمان برای تکمیل پرونده در اختیار مأموران انتظامی قرار دارند و سپس برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.