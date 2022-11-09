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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۰۹

جانشین فرمانده انتظامی گیلان:

قاتلان شهید مدافع امنیت «مجید یوسفی» دستگیر شدند

قاتلان شهید مدافع امنیت «مجید یوسفی» دستگیر شدند

رشت- جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری قاتلان بسیجی مدافع امنیت شهید «مجید یوسفی» در مدت ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن پور اظهار کرد: روز گذشته به دنبال شهادت یکی از بسیجیان حوزه کیاشهر در ورودی پارک بوجاق، مراتب برای شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به حساسیت موضوع و موقعیت جغرافیایی منطقه، مأموران انتظامی با تشکیل چندین تیم عملیاتی و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی و پایش دوربین‌ها و بررسی مسیرهای منتهی به محل وقوع حادثه و همچنین بهره‌گیری از منابع مردمی موفق شدند خودروی ال نود سفید متهم را شناسایی کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان افزود: مأموران پس از بررسی و پایش محیطی و رسیدن به پلاک مورد نظر با استعلام از سامانه‌های تحت اختیار، موفق شدند خودرو را شناسایی، توقیف و دو متهم این پرونده را در مخفیگاه خود دستگیر کنند.

سرهنگ حسن‌پور ادامه داد: متهمان برای تکمیل پرونده در اختیار مأموران انتظامی قرار دارند و سپس برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 5628749

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      5 0
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      خداقوت! حتماً این جنایت‌کار باید به اشد مجازات برسه.
    • حمید IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
      5 0
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      به کدامین گناه آقای یوسفی را شهید کردید
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۴
      2 0
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      همان طور که شهید یوسفی را بی رحمانه وناجوان مردانه شهید کردن قاتلانش همانطور بی رحمانه فوری فوری اعدام بشند این خواسته ما مردم است رئیس جمهوری باید یه فکری به این ارازل اوباش کنید تا کی مماشات با این این ارازل واوباش حافظان امنیت یکی یکی پر پر میشوند

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