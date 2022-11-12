انتصاب «محمدرسول ابراهیمی اسفدن» به عنوان بخشدار آیسک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ جواد قناعت، طی حکمی" محمدرسول ابراهیمی اسفدن " را به سمت بخشدار آیسک تعیین کرد.

در متن حکم انتصاب محمدرسول ابراهیمی اسفدن آمده؛ " به موجب این ابلاغ و بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان سرایان، به سمت بخشدار آیسک منصوب می‌شوید".

در ادامه این متن آمده؛ "امید است با توکل به خداوند متعال، ضمن بهره‌گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد، با اتخاذ تدابیر مناسب در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، اندیشه‌های والای بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) و برنامه‌های دولت سیزدهم تلاش نموده و در انجام وظایف محوله جهت تحقق اهداف سازمانی موفق باشید".

شایان ذکر است؛ انتخاب محمد رسول ابراهیمی اسفدن که خبرنگار رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در خراسان جنوبی است به عنوان بخشدار آیسک، نشان دهنده نگاه ویژه دکتر قناعت به جایگاه رسانه‌ها در توسعه و تعالی استان می‌باشد.

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