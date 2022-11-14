به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری استان سمنان از آغاز برداشت اطلاعات مسیرهای شریانی استان سمنان برای رفع نواقص خبر داد و ابراز کرد: یک هزار و ۲۵۰ کیلومتر از محورهای اصلی، بزرگراهی و آزادراهی استان در این دوره مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح بررسی آسفالت جاده‌های استان سمنان است، تاکید کرد: پریدگی، ترک خوردگی و… که به مرور در آسفالت پدید می‌آید می‌تواند خسارات زیادی را به جاده‌ها وارد نماید لذا در این طرح نواقص جاده‌ای به صورت کامل رصد خواهد شد.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری استان سمنان بیان کرد: برای تشخیص نوع و شدت خرابی‌ها بایستی در ابتدا از نقاط مدنظر بازدید کرد و سپس با توجه به شدت خرابی‌ها و اعتبارات موجود برای ترمیم آن‌ها برنامه‌ریزی نمود که این بازدیدها در گذشته توسط نیروهای انسانی در راه‌ها انجام می‌گرفت که هم وقت‌گیر و پرمخاطره بود و هم هزینه زیادی را در بر داشت اما امروزه فرایند شناسایی آسیب‌های جاده‌ای با بهره‌گیری از فن‌آوری جدید توسط خودروی مخصوص مجهز به دستگاه پیشرفته به نام اسکنر جاده‌ای انجام می‌شود.

صداقت با بیان اینکه در این روش هم سرعت و هم دقت بالاتر خواهد رفت، افزود: سامانه رصد هم توانایی تعیین نوع خرابی و شدت آن را دارد که این امر موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهد شد.