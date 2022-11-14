دو طرح اقتصادی برای محقق کردن آرزوی دیرینه تولیدکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی پس از حضور در نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، اظهار کرد: دو دستورکار بسیار مهم در حوزه کمک به فعالیت‌های مولد و تولید در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است؛ یکی از این طرح‌ها، طرح مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی است، این طرح موجب می‌شود نقدینگی به جای فعالیت‌های غیرمولد و دلالی وارد فعالیت‌های تولیدی کشور شود که امیدواریم این طرح به زودی در صحن علنی مجلس به تصویب برسد زیرا برای تولیدکنندگان خبر بسیار خوبی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دومین طرحی که به رونق فعالیت‌های مولد کمک می‌کند، طرح تأمین مالی تولید است که در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تدوین شده و کلیات آن نیز در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت درباره هر دو طرح مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و طرح تأمین مالی تولید اتفاق نظر دارند، ادامه داد: امیدواریم با تصویب نهایی این دو طرح، دو آرزوی دیرینه تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی یعنی هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد در کشور و رفع معضل تأمین مالی محقق شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این طرح موضوعاتی مانند مسئله مربوط به شورای تأمین طرح‌های اقتصادی کشور، کارگروه اعتبارسنجی، کارگروه وثایق و تضامین و صندوق‌های ضمانت و… تعیین تکلیف شده است.

خاندوزی گفت: امیدواریم با تصویب نهایی این دو طرح در صحن مجلس، در سالی که به نام تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده، دو خبر خوب را داشته باشیم.