به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا ‏‏، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان امور مالیاتی، قول داد، اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت خواهد شد.

این گزارش حاکسیت، دکتر سید احسان خاندوزی در این نشست که در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، برگزاری این گونه جلسات بین مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمانی که بسیار با مسئله بودجه ریزی مرتبط است را دارای تأثیرات بسیار مثبت و مهمی برای نظام بودجه ریزی کشور خواند.

وزیر اقتصاد با طرح درخواست از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای کمک به پیشبرد و تداوم تحولی که از سال گذشته در بودجه نویسی شروع شده است، گفت: ما تلاش کرده‌ایم، مبتنی بر اعداد و ارقام و مستندات، نشان دهیم، سازمان امور مالیاتی به معنای واقعی کلمه، در مسیر تحول نظام مالیاتی و رهایی از اقتصاد نفتی، به عنوان خواسته سال‌های طولانی همه شما، در حال حرکت است.

وی با بیان اینکه این مسیر در گذشته خیلی کند طی می‌شد، عنوان کرد: خوشبختانه وقتی ما عملکرد سال اول فعالیت دولت سیزدهم را با سال پیش از آن و حتی سه یا چهار سال قبل‌تر مقایسه می‌کنیم، نشان دهنده این است که با سرعت خیلی زیادی در حوزه تأمین درآمدهای بودجه از مالیات در حال حرکت هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه جماعتی هستند که خوش ندارند، دولت به درآمدهای مالیاتی اتکاء داشته باشد، افزود: همچنین، متأسفانه یک فرهنگ دیرپا و مزمن هم در کشور وجود دارد که برخی فعالان اقتصادی، همواره سعی داشته‌اند، از پرداخت مالیات فرار کنند.

وی یادآور شد، البته این سخن به این معنا نیست که فقط درآمد بیشتری وصول کنیم؛ بلکه اساساً شیوه‌های شناسایی و اخذ مالیات را از روش‌های سنتی مبتنی بر مواجهه‌های پر فساد و ناکارآمد و کاملاً ممیز محور گذشته را به نوع دیگری از مالیات ستانی تبدیل خواهیم کرد.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تلاطم‌های اخیر نرخ ارز اظهار داشت: از روز چهارشنبه هفته گذشته تا کنون، جلسات متعددی در دولت و بانک مرکزی با حضور مسئولان این بانک و وزرای مرتبط با حوزه واردات و صادرات برگزار شده و به شدت پیگیر این موضوع هستیم که هر چه سریع‌تر به نرخ‌هایی برگردیم که به لحاظ تعادل اقتصادی، نرخ‌های سالم و واقعی‌تری هستند.

وی تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کنند در افزایش قیمت ارز تأثیر گذار هستند. خاندوزی یادآور شد: درست است که کلاً ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما بخاطر کم عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: به نظر من مسئله مهم این است که بتوانیم بر این نا آرامی‌ها و نا اطمینانی‌های ذهنی نسبت به آینده اقتصاد غلبه کنیم.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به نوعی نا اطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران کاملاً پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند و ما باید تلاش مان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.