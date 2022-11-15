دو ابهام در فهرست تیم ملی فوتبال ایران/«چرا»هایی که پاسخ داده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی ۲۵ بازیکن مد نظر کارلوس کی روش برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در شرایطی اعلام شد که نام چهار دروازه بان در این فهرست حضور داشت و در حالی که باید اسامی ۲۶ بازیکن اعلام می شد، یک جای خالی در این فهرست باقی ماند.

هر چند برخی پیش بینی می کردند کی روش در آخرین لحظات این جای خالی را پر خواهد کرد اما تا قبل از آخرین مهلت فیفا برای تکمیل لیست ها(امروز سه شنبه) هنوز یک جای خالی در تیم ملی ایران وجود دارد.

این جای خالی در شرایطی باقی مانده است که کارلوس کی روش در دو دوره ای که هدایت تیم ملی را در دو جام جهانی برزیل و روسیه برعهده داشت نه تنها ظرفیت فهرست خود را کامل می کرد بلکه یک بازیکن را هم به عنوان مهمان همراه داشت.

در جام جهانی برزیل هاشم بیک زاده که به دلیل مصدومیت به مسابقات نرسید به عنوان مهمان تیم ملی را همراهی کرد و در جام جهانی روسیه هم علی قلی زاده جایی در ترکیب ۲۳ نفره نداشت اما با تشخیص کی روش به عنوان مهمان راهی روسیه شد.

این که در این دوره از مسابقات یک جای خالی در فهرست تیم ملی باقی ماند ابهامی است که کی روش هم پاسخ درستی به آن نداده و مشخص نیست بر چه اساسی این تصمیم را گرفته است.

ضمن این که تاکنون سابقه نداشته که تیم ملی فوتبال ایران با چهار دروازه بان راهی جام جهانی شود. برای تیمی که به احتمال زیاد سه بازی برگزار خواهد کرد و در خوش بینانه ترین حالت چهار بازی، عجیب است که چهار دروازه بان با خود ببرد.

کی روش می توانست یک جای خالی و به جای یکی از دروازه بان ها، دو بازیکن جوان و آینده دار را با خود به قطر می برد تا هم فضای این رویداد را از نزدیک ببینند و هم برای آینده تجربه کسب کنند.