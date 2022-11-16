امانت کتاب درمازندران رشد یافت/ کمبود ۴۳هزارمتری فضای کتابخانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو ولی پور صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: در استان ۱۱۹ کتابخانه عمومی با با زیربنای ۵۴ هزار و ۷۰۸ مترمربع در استان وجود دارد و ۹۴ واحد کتابخانه نهادی، ۲۴ کتابخانه مشارکتی و یک واحد مستقل است.

وی با اشاره به کاهش و ریزش اعضای کتابخانه در دوران شیوع کرونا افزود: به دلیل شیوع کرونا حدود دو سال درب کتابخانه ها بسته بود و در این مدت با طرح کتابرانی، فرصت برای اعضا فراهم شد تا کتاب‌ها را در منزل دریافت کنند.

وی ادامه داد: به رغم کاهش اعضای کتابخانه ها، میزان امانت کتاب در استان امسال نسبت به سال‌های قبل هشت برابر بیشتر شده است و این مسئله نشان داد که اعضا از طرح کتابران استقبال کرده‌اند.

ولی پور با اشاره به رشد ۹۱ درصدی شمار عضویت جدید در سال جاری گفت: در حال حاضر ۶۶۰ هزار نسخه کتاب امانت داده شد که نسبت به سال قبل رشد هشت درصدی داشته است و در سطح کتابخانه ها دو میلیون و ۲۲۰ هزار نسخه کتاب وجود دارد که افزایش پنج درصدی نسبت به سال قبل دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران یادآور شد: طی یکسال گذشته چهار کتابخانه عمومی در استان افتتاح کردیم و از این تعداد یک کتابخانه مستقل است

وی با اظهار اینکه سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان برای به روزرسانی رایانه‌ها در کتابخانه ها تخصیص داده شد، از حمایت خیران برای کمک به کتابخانه ها تقدیر کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌ها با همت خیران پیش رفته است.

ولی پور گفت: در سالی که گذشت ۴۶ هزار نسخه کتاب به ارزش ۱۴ میلیارد تومان توسط خیران به کتابخانه هدیه شد و بیش از ۲۸۳ میلیارد ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کتابخانه ها داشته‌اند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران اظهار داشت: طبق استاندارد به ازای هر ۱۰۰ نفر سه مترمربع فضای کتابخانه ای نیاز است و در حال حاضر فضای کتابخانه ای استان متناسب نیست و به فضای ۹۸ هزار متری نیاز داریم و اکنون ۴۳ هزار مترمربع کمبود در این بخش داریم.

وی افزود: طی شش سال گذشته ۱۴ کتابخانه در استان ساخته شد و دو کتابخانه جدید طی دو ماه جدید اضافه می‌شود و این شمار کتابخانه ها در مجموع شش هزار مترمربع به فضای کتابخانه ای افزودند.

ولی پور یادآور شد: قرار است کتابخانه مرکزی پس از ۱۱ سال تا چندماه آینده به نهاد کتابخانه ها تحویل داده شود و با تکمیل آن هفت هزار و ۶۰۰ مترمربع به فضای کتابخانه ها اضافه می‌شود.