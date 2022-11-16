به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزایی ظهر چهارشنبه در سالن جلسات فرمانداری تربت حیدریه در جمع هنرمندان شهرستان با اشاره به وجود ۶۰۰ سالن سینما از اوایل انقلاب تاکنون در کشور اظهار کرد: تلاش می‌شود تعداد سالن‌های سینما در دولت فعلی به ۱۲۰۰ سالن سینما برسد که طبق بررسی ظرفیت‌های هر منطقه سالن سینما فعال خواهد شد.

رئیس سازمان سینمایی کشور بیان کرد: ۱۵ شهرستان در خراسان رضوی فاقد سینما هستند که تجهیز هر سالن که دارای سه سالن مجزا باشد ۳ میلیارد تومان هزینه در بر دارد.

وی گفت: ۲۲۵ شهر در کل کشور بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند که سعی می‌کنیم در یک سال اخیر ۲۰۰ سالن سینما در کل کشور فعال شود.

خزایی با بیان اینکه مشکل اساسی در سینما مخاطب است، گفت: مردم ترجیح می‌دهند فیلم‌ها را در سینماهای استاندارد و بخش خصوصی ببینند و از طرفی هرچه شهرها نسبت به سالن سازی مدرن اقدام کنند این امر به نفع آینده آن شهر و حتی شهرستان است.

رئیس سازمان سینمایی کشور در خصوص دفاتر سینمای جوان گفت: بعد از ۱۲ سال امکانات اولیه را برای دفاتر شهرستانی سینمای جوان فراهم خواهیم کرد و انجمن سینمای جوان هر استان قلب تپنده آن استان است و انجمن سینمای جوان با توجه به نبود امکانات در مراکز استان راهبرد صحیح و مؤثری جهت توسعه است که باید در نظر گرفته شود.

وی در خصوص تجهیزات سینمایی نیز افزود: امسال اتفاقات خوبی در این حوزه می‌افتد.

خزایی از فعالیت ۵۸ دفتر انجمن سینمای جوان در نقاط مختلف کشور خبر داد و افزود: تاکنون در کشور ۲۵۰ هزار نفر دوره‌های فیلم سازی را در انجمن سینمای جوانان طی کرده اند که ۷۰ درصد بودجه انجمن سینمای جوان در شهرستان‌ها هزینه می‌شود.