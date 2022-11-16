به گزارش خبرنگار مهر، نادر عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد الگوی کشت و ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان زنجان اظهار کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی اهدافی همچون انجام پژوهش‌های بنیادی، آینده پژوهی و تدوین نقشه راه تولید پایدار، آموزش، تولید هسته‌های اولیه بذری و کمک به مأموریت وزارت متبوع در امنیت غذایی را دنبال می‌کند.

وی دانش‌بنیان کردن کردن کشاورزی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را گامی مهم در ارتقای امنیت غذایی خواند و گفت: حفاظت از منابع پایه و تعادل زیست‌بوم‌ها، تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف، افزایش ضریب نفوذ دانش در عرصه‌های تولیدی، توجه به مدیریت پایدار تولید و ترویج نظام کلان‌نگر و تفکر سیستمی از رویکردهای کلان این مرکز است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان با اشاره به اینکه رمز بقای هر کشوری در مقوله شامل امنیت غذایی، دفاعی و بهداشتی نهفته است، ابراز کرد: امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور بوده و مهمترین حقوق فرد و جامعه محسوب می‌شود.

عباسی بیان کرد: افزایش روزافزون جمعیت و رشد فزاینده نیاز به غذا، محدود بودن نهاده‌های کشاورزی، شرایط ناپایدار اقلیمی از جمله خشکسالی، آلودگی‌ها و افزایش دما، تغییر اقلیم و بروز بحران‌های زیست‌محیطی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر نقاط جهان امنیت غذایی را تهدید می‌کنند.

این مسئول تأکید کرد: نفوذ دانش در عرصه‌های تولیدی، سبب کاهش مصرف نهاده‌ها به‌ویژه آب و افزایش تولید می‌شود؛ از اینرو با کشاورزی دانش‌بنیان باید کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی اقتصادی پیش رویم.

عباسی ادامه داد: باید از طریق کشاورزی دانش‌بنیان و با تغییر نگرش تولیدگنندگان و سیاست‌گزاران و ارتقای دانش و مهارت کشاورزان و بهره‌برداران، از کشاورزی منبع‌محور به کشاورزی دانش‌محوز عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه در کشاورزی دانش‌بنیان موضوعاتی مثل آمایش سرزمین، الگوی کشت، الگوی مصرف و بهره‌وری نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، تصریح کرد: در این بین آب نقش اصلی و اساسی در همه برنامه‌های توسعه‌ای دارد.