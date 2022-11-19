گردوخاک رئیس فیفا در نشست خبری و دفاع از میزبانی جنجالی قطر

به گزارش خبرنگار مهر، «جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون جهانی فوتبال امروز و در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، با برگزاری یک نشست خبری بار دیگر از میزبانی قطر در این رقابتها در مقابل حملات رسانههای مختلف به ویژه کشورهای اروپایی دفاع کرد.
بخش عمدهای از انتقادات به قطر مربوط به استفاده از کارگرانی است که به گفته رسانههای اروپایی، با نقض حقوق آنها مواجه بوده است. علاوه بر این، محدودیتهای مختلف در کشور قطر انتقاداتی را از فیفا برای اعطای میزبانی به این کشور در پی داشته است.
اینفانتینو در نشست خبری امروز خود حملات تندی به منتقدان داشت و گفت: فکر میکنم به خاطر کاری که ما اروپاییها در ۳ هزار سال گذشته انجام دادهایم، باید برای ۳ هزار سال آینده از مردم عذرخواهی کنیم؛ پیش از آنکه بخواهیم درسهای اخلاقی بدهیم.
وی افزود: امروز احساس میکنم قطری هستم. امروز احساس میکنم عرب هستم. امروز احساس میکنم آفریقایی هستم. امروز احساس میکنم معلول هستم. امروز احساس میکنم (مثل) یک کارگر مهاجر هستم.
رئیس فیفا در ادامه تاکید کرد: البته من قطری، عرب، آفریقایی و معلول نیستم اما احساس آنها را دارم زیرا می دانم به عنوان یک خارجی در یک کشور خارجی مورد تبعیض و آزار و اذیت قرار گرفتن یعنی چه.
اینفانتینو خاطرنشان کرد: من در کودکی مورد آزار و اذیت قرار میگرفتم چون موهای قرمز داشتم و کک و مکی بودم. به علاوه ایتالیایی هم بودم. خودتان تصور کنید. بعدش چه کاری میکنید؟ شما سعی میکنید دوست پیدا کنید. شروع به متهم کردن، دعوا کردن و توهین نمیکنید.
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