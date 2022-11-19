پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایرانی

امید قالیباف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور ارائه تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایران، مقرر شد با همکاری ۵ بانک تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری (کارت اعتباری) در سه سقف ۳۰ میلیون تومان، ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳ ساله برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: فعلاً در گام نخست ارائه کارت اعتباری به ۲۵۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است که زوجین جوان و به تناسب ارزیابی تقاضا افراد دیگری می‌توانند این کارت‌های اعتباری را تهیه کنند.

وی در مورد شیوه ارائه تقاضا نیز گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جهاد کالا به آدرس اینترنتی jahadkala.ir گزینه ثبت طرح ملی را انتخاب و ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام ۵ بانک برای پرداخت کارت اعتباری به متقاضی معرفی می‌شود که فرد می‌تواند با مراجعه به هر یک از بانک‌ها مدارک لازم را بارگذاری کند.

وی تاکید کرد: صدور کارت‌ها با توجه به اعتبارسنجی مشتریان توسط سیستم بانکی انجام می‌شود و در نهایت کارت اعتباری به آدرس متقاضی پست خواهد شد.

به گفته قالیباف، کالاهای خریداری شده در قالب این کارت ۵ درصد زیر قیمت بازار فروخته می‌شود.