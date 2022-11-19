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۲۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۵

سخنگوی صمت اعلام کرد؛

پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایرانی

پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایرانی

سخنگوی صمت با اشاره به پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایرانی، گفت: این تسهیلات در ۳ قالب ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳ ساله ارائه می شود.

امید قالیباف در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به منظور ارائه تسهیلات برای خرید لوازم خانگی ایران، مقرر شد با همکاری ۵ بانک تا سقف ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعتباری (کارت اعتباری) در سه سقف ۳۰ میلیون تومان، ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۳ ساله برای خرید لوازم خانگی ایرانی به متقاضیان اختصاص پیدا کند.

سخنگوی وزارت صمت افزود: فعلاً در گام نخست ارائه کارت اعتباری به ۲۵۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است که زوجین جوان و به تناسب ارزیابی تقاضا افراد دیگری می‌توانند این کارت‌های اعتباری را تهیه کنند.

وی در مورد شیوه ارائه تقاضا نیز گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جهاد کالا به آدرس اینترنتی jahadkala.ir گزینه ثبت طرح ملی را انتخاب و ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام ۵ بانک برای پرداخت کارت اعتباری به متقاضی معرفی می‌شود که فرد می‌تواند با مراجعه به هر یک از بانک‌ها مدارک لازم را بارگذاری کند.

وی تاکید کرد: صدور کارت‌ها با توجه به اعتبارسنجی مشتریان توسط سیستم بانکی انجام می‌شود و در نهایت کارت اعتباری به آدرس متقاضی پست خواهد شد.

به گفته قالیباف، کالاهای خریداری شده در قالب این کارت ۵ درصد زیر قیمت بازار فروخته می‌شود.

کد مطلب 5635583
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی زحمت کشیدین. خسته نباشین واقعا

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