فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم از نظارتهای ضعیف بر قیمت اجناس موجود در بازار گلایهمند هستند.
وی افزود: اختلاف قیمت برخی محصولات در فروشگاههای مختلف نشان از نظارت ضعیف کمیته بازرسی و نظارت تنظیم بازار دارد که باید به این مسئله رسیدگی شود.
فرماندار شهرستان کنگاور تصریح کرد: با توجه به گران شدن قیمت دام زنده قیمت گوشت قرمز بررسی و توسط جهاد کشاورزی به قصابان اعلام میشود.
الماسی عنوان کرد: ۱۵۰ هزار رأس دام سبک در شهرستان کنگاور وجود دارد که روزانه با مجوزهای دامپزشکی حداقل ۶۰۰ رأس دام از شهرستان خارج میشود.
وی خاطرنشان کرد: با گران فروشان قاطعانه برخورد و واحدهای متخلف پلمب میشوند.
فرماندار شهرستان کنگاور در خصوص نانواییهای این شهرستان، بیان کرد: نظارت بر خبازیهای کنگاور به شکل سرزده تشدید میشود و متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
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