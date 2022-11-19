فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم از نظارت‌های ضعیف بر قیمت اجناس موجود در بازار گلایه‌مند هستند.

وی افزود: اختلاف قیمت برخی محصولات در فروشگاه‌های مختلف نشان از نظارت ضعیف کمیته بازرسی و نظارت تنظیم بازار دارد که باید به این مسئله رسیدگی شود.

فرماندار شهرستان کنگاور تصریح کرد: با توجه به گران شدن قیمت دام زنده قیمت گوشت قرمز بررسی و توسط جهاد کشاورزی به قصابان اعلام می‌شود.

الماسی عنوان کرد: ۱۵۰ هزار رأس دام سبک در شهرستان کنگاور وجود دارد که روزانه با مجوزهای دامپزشکی حداقل ۶۰۰ رأس دام از شهرستان خارج می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با گران فروشان قاطعانه برخورد و واحدهای متخلف پلمب می‌شوند.

فرماندار شهرستان کنگاور در خصوص نانوایی‌های این شهرستان، بیان کرد: نظارت بر خبازی‌های کنگاور به شکل سرزده تشدید می‌شود و متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.