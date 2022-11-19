به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رضا تقوی بعد از ظهر شنبه در همایش بصیرتی جهاد تبیین در بوشهر در جمع طلاب و روحانیون اظهار داشت: پرچمی که امام راحل در سال ۱۳۵۷ برافراشت امروز بر شانه غیرت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اهتزاز است.

وی با بیان اینکه روحانیون در دوران دفاع مقدس نیز نقش آفرینی کردند، یادآور شد: در همه فراز و فرودهای دوران دفاع مقدس و بعد از آن روحانیون در کنار مردم و در خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با بیان اینکه امروز هم یکی از جریان‌های مهم دینی، اجتماعی، سیاسی و علمی کشور روحانیون و طلاب هستند گفت: روحانیون در جای جای کشور در جهت ترویج و تبلیغ ارزش‌های دینی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم دشمن در جنگ ترکیبی تخریب جایگاه روحانیت است گفت: این توطئه و ترفند دشمنان خنثی شد و شکست خورده است.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی اضافه کرد: دشمنانی که فکر می‌کنند با تهمت و بی احترامی به روحانیون می‌توانند آن‌ها را از صحنه بیرون کنند، نا امید می‌شوند و روحانیت محکم، قوی و با نشاط به کار فرهنگی، علمی و فکری خود ادامه خواهند داد و این انقلاب به دست صاحب اصلیش حضرت مهدی (عج) می‌رسد.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت به نقش مردم استان بوشهر در مقابله با استعمار اشاره کرد و گفت: تاریخ استان بوشهر گواه این مطلب است که مردم ولایت مدار، شجاع و ظلم ستیز استان پشتیبان آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی هستند.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در جامعه و افزود: جهاد تبیین در خنثی کردن اهداف دشمنان در همه عرصه‌ها به ویژه در حوزه تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای نقش ویژه دارد.

تقوی مشارکت همگانی در جهاد تبیین و بصیرتی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: جهاد تبیین در خنثی کردن همه اهداف دشمن اثربخش است.