دستگیری قاتل شهید مدافع امنیت کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در اغتشاشات روز گذشته و در حین برگزاری یک مراسم در شهرستان صحنه عده‌ای آشوبگر با شناسایی و حمله به شهید بیرامی با سلاح سرد وی را به شهادت رساندند

وی افزود: قاتل جوان ۲۲ ساله‌ای است که در اعترافات خود نیز رسماً گفته شهید بیرامی را از قبل شناسایی کرده و این اقدام نیز به صورت هدفمند انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مدافعان امنیت بلافاصله قاتل این شهید را شناسایی و آلت قتاله وی را کشف و متهم نیز به شهادت این سرهنگ پاسدار اعتراف کرده است.

جاویدان امنیت مردم را خط قرمز پلیس انتظامی دانست و گفت: آشوبگران بدانند استان کرمانشاه جولانگاه اقدامات شرورانه نیست و پلیس با جان و دل از امنیت مردم دفاع خواهد کرد.

وی همچنین از کشف ۸۵ قبضه سلاح جنگی از نوع کلت روز گذشته در کرمانشاه خبر داد و گفت: همچنین از این متهمان ۲۶ هزار فشنگ جنگی نیز کشف و یک دستگاه خودرو نیز در این ارتباط توقیف شد.