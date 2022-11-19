به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی در مورد تعداد پرونده خسارات برق اظهار کرد: پروندههای ثبت شده در سال گذشته ۹۴ هزار مورد بوده که ۱۸۹۰ مورد از آنها مربوط به آتش سوزی بوده و بقیه مربوط به تجهیزات و نزدیک به ۷۰ پرونده هم مربوط به فوت بوده است.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق ادامه داد: کل منابعی که برای تخصیص به این بخش داریم مطابق قانون بودجه سال گذشته نزدیک به ۸۷ میلیارد بوده و متناسب با همین میزان میتوانیم پرداختی داشته باشیم. بخشی از این ۸۷ میلیارد هم به خدمات خود بیمه تخصیص پیدا میکند.
به گفته وی، طبق قانون فقط مشترکانی مشمول دریافت خسارت هستند که حادثه آنها بر اساس آتش سوزی، انفجار و مسمومیت باشد. چون با گاز و برق مرتبط است، مسمومیت هم شامل میشود.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق افزود: با توجه به محدودیت منابعی که در بودجه به این کار تخصیص داده شده مقرر شده است که اول خسارات مربوط به آتش سوزی پرداخت شود و اگر مبالغ دیگهای باقی ماند، سراغ مابقی تجهیزات برقی آسیب دیده هم برویم.
وی ادامه داد: تاکنون از مجموع ۵۸ میلیاردی که میتوانیم پرداخت کنیم، چیزی در حدود ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. ۱۸ میلیارد باقی مانده را به پروندههای آتش سوزی اختصاص داده میشود، از آنجایی که رسیدگی به پروندههای آتش سوزی زمان بر است. امیدواریم با فشاری که پشت شرکت بیمه گر هست تا این هفته تکلیف آنها را مشخص کنیم که ببینیم چه منابعی برای رسیدگی به پروندههای دیگر باقی میماند.
مدیرکل امور انرژی صنعت برق افزود: در رابطه با پروندههای معمولی قریب به ۲۵ میلیارد تومان به پروندههای مربوط به لوازم خانگی پرداخت و با آنها تسویه حساب شد. از ۹۴ هزار پرونده، چیزی در حدود ۳۰ هزار پرونده به این بخش مربوط میشد. اکنون اولویت در بخش پرداخت آتش سوزی است و هر چه از منابع مالی باقی ماند به پروندههای آسیب به لوازم خانگی اختصاص مییابد.
یاقوتی در خصوص وضعیت پرداختی خسارات برق در سال ۱۴۰۱ گفت: شرکت بیمه گر انتخاب نشده، هرچند در مرداد یک مناقصه برگزار شد، اما متأسفانه به نتیجه نرسید. در آیندهای نزدیک تشریفات مناقصه انجام میشود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده شرکت بیمه گر مشخص شود.
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