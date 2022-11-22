محمد حسین طاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین دوره مسابقات جام بازیهای رایانهای با هدف ایجاد فضای نشاط آفرین برگزار میشود، هفتمین دوره مسابقات جام در ۶ استان برگزار میشود که استان قزوین نیز یک از استانهای برگزار کننده است.
سرپرست معاونت فرهنگ و رسانه اداره ارشاد اسلامی قزوین با اشاره به اینکه متقاضیان میتوانند از طریق سایت baazico.ir برای شرکت در مسابقات ثبت نام کنند افزود: این مسابقات در دو بخش عمومی و دانشآموزان برگزار میشود که تعداد نهایی ثبتنام کنندگان تا فردا اعلام خواهد شد اما آمار موجود تا این لحظه خبر از استقبال پرشور مردم به ویژه مقطع دانشاموزی دارد.
این مسئول ابراز کرد: هر مسابقه در بازده زمانی ۱۵ دقیقه و در سه مرحله برگزار میشود که ۱۶ نفر برگزیده در سه بخش به مرحله نهایی صعود کرده و با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
وی با بیان اینکه مراحل مقدماتی این مسابقات در برخی مدارس درحال برگزار است عنوان کرد: این مسابقات تا هفتم آذرماه ادامه خواهد داشت و برندگان در روز اختتامیه با شرکت در مسابقات نهایی به رقابت با یکدیگر میپردازند.
این مسئول ادامه داد: مسابقات نهایی در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۷ در سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد و اختتامیه این مراسم نیز از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در همان مکان برگزار میشود.
وی در پایان با تاکید براینکه مسابقات برای بانوان به صورت ویژه برگزار خواهد شد گفت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری مسابقات و برنامههای متعدد، هدف برگزاری این مسابقات ایجاد فضای شاد ورزشی در قالب بازیهای ورزشی الکترونیکی است که تاکنون نیز با استقبال خوبی مواجه شده است.
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