نفرات برتر مسابقات شطرنج جام فجر در قزوین معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات شطرنج جام فجر در رده آزاد نیما عزیز خانی، شاهین جوانی، سبحان ساعدی، محمد صادقی و آبتین عطاخان اول تا پنجم شدند.

قربان مرتضایی نفر اول ریتینگ زیر ۱۷۰۰ شد، امیر حسین رضایی نفر اول ریتینگ زیر ۱۵۰۰ و بدون ریتینگ شد، حمیدرضا مقدم نفر اول شهرستانهای قزوین شد.

پدرام دلیری در رده سنی زیر ۱۴ سال، رادمان مازندرانی زاده در اول رده سنی زیر ۱۲ سال، امیر مهدی عاشوری در رده سنی زیر ۱۰ سال و سارا داوری در رده سنی زیر ۸ سال قهرمان شدند.

این رقابت ها با شرکت برترین های شطرنج کشور به روش سوئیسی در خانه شطرنج مجموعه غدیر قزوین برگزار شد.

رقابت های نجات غریق بانوان با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد

در این مسابقات کمند معصومی، آرا قربان زاده، فاطمه زهرا تجدد، کیمیا رضایی، یگانه ربانیها در مواد و رده های مختلف سنی عناوین برتر را کسب کردند.

در این رقابت های یکروزه ۹۰ شرکت کننده در ۴ رده سنی در استخر شهید رجایی با هم رقابت کردند.

اولین دوره لیگ اسکیت رولبال دختران استان برگزار می شود

این رقابت ها یادواره مرحومه صدیقه حکمت از روز ٢٢بهمن ماه با حضور چهار تیم در شهر قزوین برگزار خواهد شد.

در این مسابقات تیم های ژوبین تاکستان، شقایق ب، همای قزوین و شقایق الف با هم رقابت می کنند.

جشنواره ورزشی شهروندی در آبیک برگزار می شود

این جشنواره ورزشی به مناسبت دهه فجر ۲۰ بهمن در سالن ورزشی پیامبر اعظم‌(ص) شهر آبیک برگزار می‌شود.

این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ شهروندی در بین شهروندان آبیکی و معرفی رشته‌های مختلف ورزشی برگزار می شود.

در این جشنواره، از نخبگان ورزشی شهرستان آبیک تجلیل می‌شود.

تیم بسکتبال تاکستان در مسابقات بین المللی سراب

بیست و هفتمین دوره مسابقات بسکتبال جام فجر بین المللی سراب از ۱۹ بهمن آغاز می شود و تیم هیئت بسکتبال تاکستان به نمایندگی استان در این رقابت ها شرکت می کند.

این مسابقات با شرکت تیم های تاکستان، تیم ملی نوجوانان ایران، تیم ملی جوانان عراق، جوانان آذربایجان شرقی، تیم ملی جوانان آذربایجان و تیم منتخب سراب برگزار می شود.

این مسابقات از ۱۹ تا ۲۳ بهمن برگزار می شود.

تیم ووشو بانوان استان راهی رقابتهای انتخابی تیم ملی شد

تیم استان با ترکیب فاطمه نوری، ثریا بیگدلی، معصومه اسدالهی و مهدخت یونسی در بخش ساندا و زهرا شمسینی، آرزو میرزایی و علیا باقری در بخش تالو راهی رقابت های قهرمانی کشور شد.

رقابتهای انتخابی تیم ملی به میزبانی استان البرز برگزار می شود.