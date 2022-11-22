نیچروان بارزانی با هادی العامری دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه شنبه در بغداد با هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح در این دیدار بر ضرورت همبستگی سیاسی و ملی و استحکام اصل تفاهم تاکید کرد.

در بیانیه دفتر رسانه ای رئیس ائتلاف الفتح آمده است که هادی العامری در دفتر خود با نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و هیات همراه وی دیدار کرد و مهمترین تحولات عرصه عراق و ماموریت های پیش روی دولت جدید این کشور مورد بحث قرار گرفت.

طبق این بیانیه، هادی العامری بر وجود فرصت تاریخی برای موفقیت در صورت تداوم ثبات سیاسی و ضرورت همبستگی سیاسی ملی و استحکام بخشیدن به اصل تفاهم بین تمام گروه های عراقی تاکید کرد.

از سوی دیگر، بارزانی نیز بر ضرورت ادامه گفتگوها و دیدارهای سیاسی که زمینه ساز فضای مثبت برای دولت است، تاکید کرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین بر حمایت از دولت فعلی عراق که نماینده همه است تاکید کرد و افزود: بغداد عمق راهبردی ما است.

این در حالی است که محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق و نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیداری در بغداد که امروز سه شنبه انجام شد بر ضرورت همکاری برای حفظ حاکمیت عراق و عدم استفاده از اراضی آن به عنوان محلی برای حمله به کشورهای همسایه تاکید کردند.

در بیانیه نخست وزیری عراق آمده است که محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق امروز سه شنبه میزبان نیچروان بارزانی رئیس اقلیم و هیئت همراه او بود.

السودانی در این دیدار به اهمیت یکپارچگی مواضع در سطح ملی و لزوم همبستگی و هماهنگی برای مقابله با چالش های اقتصادی، معیشتی و خدماتی که به تامین زندگی کریمانه همه شهروندان در سراسر عراق نیازمند است، اشاره کرد.