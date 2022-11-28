دراگان اسکوچیچ: چند پیشنهاد دارم/ دوست دارم در آسیا مربیگری کنم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ بعد از اخراج از نیمکت تیم ملی فوتبال ایران هنوز تیم بعدی خود را انتخاب نکرده است. اسکوچیچ این روزها به عنوان کارشناس تلویزیونی و رسانه‌ای در کرواسی مشغول به کار است.

این مربی یکی از نفراتی بود که بعد از اخراج از ایران، درخواست خود را برای هدایت تیم ملی ویتنام ارائه داد که به نتیجه نرسید. همچنین باشگاه رییکا کرواسی قصد داشت اسکوچیچ را به خدمت بگیرد که این مربی اعلام کرد فعلاً نمی‌خواهد در کرواسی مربیگری کند.

انتظار می‌رود اسکوچیچ بعد از جام جهانی، تیم جدید خود را انتخاب کند. این مربی می‌گوید از چند تیم پیشنهاد دارد ولی تمایلش این است که در قاره آسیا به کارش ادامه بدهد.

اسکوچیچ در این خصوص تاکید کرد: من چندین پیشنهاد دارم، آنها را در چند روز آینده ارزیابی خواهم کرد.

وی افزود: دوست دارم در آسیا بمانم زیرا به آن قسمت از جهان وابسته هستم اما من جاه طلبی‌های خودم را دارم و قبل از پذیرش پیشنهاد، آن را به دقت ارزیابی خواهم کرد.

سرمربی سابق تیم ملی ایران تصریح کرد: بدیهی است که پول مهم است، اما جاه طلبی‌ها نیز مهم هستند. معمولاً سعی می‌کنم در انتخاب آینده‌ام هر دو مؤلفه را متعادل کنم.

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