خطر مرگ از بیخ گوش آلمان گذشت/ معمای پیچیده صعود با چهار مدعی

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم از مرحله مقدماتی گروه E جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه روز یکشنبه بین تیم‌های اسپانیا و آلمان در ورزشگاه البیت پیگیری شد که در پایان دو تیم به تساوی یک به یک رسیدند تا تکلیف صعود کننده ها به روز آخر کشیده شود.

تیم‌های ملی فوتبال آلمان و اسپانیا در شرایطی به مصاف هم رفتند که ژرمن‌ها در بازی اول مغلوب ژاپن شدند و برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود مجبور به گرفتن امتیاز از حریف بودند. در مقابل اسپانیایی‌ها با پیروزی پرگل برابر کاستاریکا خیالی آسوده‌تر داشتند و برای قطعی کردن صعودشان جنگیدند.

هر دو تیم با انگیزه رسیدن به پیروزی موقعیت‌هایی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند و به گل هم رسیدند اما در بازبینی گل‌ها مردود شد تا این که در دقیقه ۶۲ اسپانیایی‌ها در یک ضد حمله توسط موراتا به گل برتری دست پیدا کردند تا آلمان در آستانه حذف قرار بگیرد.

بعد از این گل ژرمن‌ها چند تعویض انجام دادند تا شاید بتوانند از این شکست فرار کنند و با حداقل امتیازی بازی را ترک کنند و بالاخره در دقیقه ۸۳ موفق شدند به خواسته خود برسند. «نیکلاس فولکورگ» با توپ ربایی درون محوطه جریمه و شوتی محکم و تماشایی دروازه حریف را باز کرد.

در پایان رقابتهای دور دوم این گروه تیم ملی فوتبال اسپانیا با ۴ امتیاز صدرنشین است و شانس اول صعود از گروه است. تیم‌های ژاپن و کاستاریکا با ۳ امتیاز و آلمان با یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

در روز پایانی مسابقات این گروه تیم ملی آلمان به مصاف کاستاریکا خواهد رفت و اسپانیا با ژاپن دیدار می‌کند تا تکلیف تیم‌های صعود کننده مشخص شود.