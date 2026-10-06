۵۰ چالش راهبردی استان بوشهر برای حل مسائل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف دهقانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح رویکرد جدید بنیاد نخبگان استان بوشهر اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت بنیاد، تغییر رویکرد از شناسایی و حمایت صرف از نخبگان به سمت نقش‌آفرینی آنان در حل مسائل واقعی استان است.

وی افزود: در این چارچوب، بیش از ۵۰ چالش راهبردی استان در حوزه‌های مختلف از جمله نفت و گاز، دریا، سلامت، آب و محیط زیست شناسایی شده و هیئت‌های اندیشه‌ورز تخصصی بنیاد در حال بررسی و ارائه راهکار برای این مسائل هستند.

تدوین بسته‌های سیاستی برای حل مسائل استان

دهقانی با اشاره به فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز در استان بیان کرد: بنیاد نخبگان استان بوشهر چهار هیئت اندیشه‌ورز تخصصی دارد که مسائل و چالش‌های حوزه‌های مختلف را شناسایی و برای آنها بسته‌های سیاستی و راهکارهای تخصصی ارائه می‌کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰ بسته سیاستی تخصصی در مقیاس استانی و ملی تدوین شده که بخشی از آنها در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گرفته و ظرفیت نخبگان برای حل مسائل استان در حال استفاده است.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید بنیاد بر سیاست‌گذاری مسئله‌محور استوار شده است، گفت: در گذشته بخش زیادی از فعالیت‌ها بر شناسایی نخبه و ارائه حمایت‌های مالی متمرکز بود، اما اکنون تلاش می‌کنیم نخبه را به دستگاه اجرایی و صنعت متصل کنیم تا دانش و توان تخصصی او در حل مسائل واقعی به کار گرفته شود.

دهقانی افزود: در همین راستا، ارتباط بنیاد با صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مجموعه‌های صنعتی استان تقویت شده و حضور مستمر در عسلویه برای ایجاد ارتباط میان نخبگان و صنایع در دستور کار قرار دارد.

پیوند نخبگان با صنعت و دستگاه‌های اجرایی

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر از نخبگان و استعدادهای برتر برای جذب به دستگاه‌های اجرایی معرفی شده‌اند و فرآیند جذب تعدادی از این افراد همچنان در حال انجام است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر همچنین از جذب و حمایت از نخبگان در صنایع دولتی، خصوصی و غیردولتی خبر داد و گفت: فرآیند جذب حدود ۵۰ نفر در مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های مختلف در حال انجام است.

دهقانی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های صنعتی استان بیان کرد: در مجموعه‌هایی مانند پتروشیمی دماوند، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی سبلان، زمینه حضور و فعالیت نخبگان در حال تقویت است و نگاه صنعت به ظرفیت نخبگان برای حل مسائل تخصصی در حال تغییر است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این تعامل، تبدیل چالش‌های صنعت به مسئله برای نخبگان و استفاده از ظرفیت علمی آنان برای ارائه راهکارهای عملیاتی است.

دهقانی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های تخصصی هوش مصنوعی، زیست‌فناوری دریایی و مدرسه تابستانی فناوری و همچنین برگزاری برنامه‌های علمی برای دانش‌آموزان و نخبگان، بخشی از اقدامات بنیاد در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با شناسایی استعدادها از سنین پایین و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از نخبگان و استعدادهای برتر استان، زمینه حمایت، آموزش و هدایت آنان به سمت مسائل اولویت‌دار بوشهر فراهم شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها آن است که نخبگان از یک ظرفیت صرفاً علمی به نیروی مؤثر در سیاست‌گذاری، حل مسائل و توسعه استان تبدیل شوند و ارتباط میان دانش، صنعت و مدیریت اجرایی بیش از گذشته تقویت شود.