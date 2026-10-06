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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

۵۰ چالش راهبردی استان بوشهر برای حل مسائل شناسایی شد

۵۰ چالش راهبردی استان بوشهر برای حل مسائل شناسایی شد

بوشهر - رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: بیش از۵۰ چالش راهبردی استان در حوزه‌های نفت و گاز، دریا،سلامت، آب و محیط زیست شناسایی شده و نخبگان برای ارائه راهکارهای به این مسائل ورود کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف دهقانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح رویکرد جدید بنیاد نخبگان استان بوشهر اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت بنیاد، تغییر رویکرد از شناسایی و حمایت صرف از نخبگان به سمت نقش‌آفرینی آنان در حل مسائل واقعی استان است.

وی افزود: در این چارچوب، بیش از ۵۰ چالش راهبردی استان در حوزه‌های مختلف از جمله نفت و گاز، دریا، سلامت، آب و محیط زیست شناسایی شده و هیئت‌های اندیشه‌ورز تخصصی بنیاد در حال بررسی و ارائه راهکار برای این مسائل هستند.

تدوین بسته‌های سیاستی برای حل مسائل استان

دهقانی با اشاره به فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز در استان بیان کرد: بنیاد نخبگان استان بوشهر چهار هیئت اندیشه‌ورز تخصصی دارد که مسائل و چالش‌های حوزه‌های مختلف را شناسایی و برای آنها بسته‌های سیاستی و راهکارهای تخصصی ارائه می‌کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر ادامه داد: تاکنون حدود ۳۰ بسته سیاستی تخصصی در مقیاس استانی و ملی تدوین شده که بخشی از آنها در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گرفته و ظرفیت نخبگان برای حل مسائل استان در حال استفاده است.

وی با بیان اینکه رویکرد جدید بنیاد بر سیاست‌گذاری مسئله‌محور استوار شده است، گفت: در گذشته بخش زیادی از فعالیت‌ها بر شناسایی نخبه و ارائه حمایت‌های مالی متمرکز بود، اما اکنون تلاش می‌کنیم نخبه را به دستگاه اجرایی و صنعت متصل کنیم تا دانش و توان تخصصی او در حل مسائل واقعی به کار گرفته شود.

دهقانی افزود: در همین راستا، ارتباط بنیاد با صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مجموعه‌های صنعتی استان تقویت شده و حضور مستمر در عسلویه برای ایجاد ارتباط میان نخبگان و صنایع در دستور کار قرار دارد.

پیوند نخبگان با صنعت و دستگاه‌های اجرایی

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ نفر از نخبگان و استعدادهای برتر برای جذب به دستگاه‌های اجرایی معرفی شده‌اند و فرآیند جذب تعدادی از این افراد همچنان در حال انجام است.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر همچنین از جذب و حمایت از نخبگان در صنایع دولتی، خصوصی و غیردولتی خبر داد و گفت: فرآیند جذب حدود ۵۰ نفر در مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های مختلف در حال انجام است.

دهقانی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های صنعتی استان بیان کرد: در مجموعه‌هایی مانند پتروشیمی دماوند، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس و پتروشیمی سبلان، زمینه حضور و فعالیت نخبگان در حال تقویت است و نگاه صنعت به ظرفیت نخبگان برای حل مسائل تخصصی در حال تغییر است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این تعامل، تبدیل چالش‌های صنعت به مسئله برای نخبگان و استفاده از ظرفیت علمی آنان برای ارائه راهکارهای عملیاتی است.

دهقانی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه توانمندسازی اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های تخصصی هوش مصنوعی، زیست‌فناوری دریایی و مدرسه تابستانی فناوری و همچنین برگزاری برنامه‌های علمی برای دانش‌آموزان و نخبگان، بخشی از اقدامات بنیاد در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با شناسایی استعدادها از سنین پایین و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از نخبگان و استعدادهای برتر استان، زمینه حمایت، آموزش و هدایت آنان به سمت مسائل اولویت‌دار بوشهر فراهم شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه‌ها آن است که نخبگان از یک ظرفیت صرفاً علمی به نیروی مؤثر در سیاست‌گذاری، حل مسائل و توسعه استان تبدیل شوند و ارتباط میان دانش، صنعت و مدیریت اجرایی بیش از گذشته تقویت شود.

کد مطلب 6969587

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