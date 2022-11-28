خشم نمایندگان پارلمان اروپا از روابط الجزایر و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا، خشم خود را از نزدیکی روابط بین الجزایر و روسیه ابراز کردند.

بر اساس این گزارش، ۱۷ نماینده پارلمان اروپا با ارسال نامه‌ای به «اورسولا فون درلاین» رئیس کمیساریای اروپا، تجدیدنظر در توافق شراکت بین اتحادیه اروپا و الجزایر را خواستار شدند.

این درخواست در حالی است که با توجه به اینکه الجزایر یکی از چهار مشتری اصلی تسلیحات روسی است، نمایندگان پارلمان اروپا با متهم کردن الجزایر به تأمین مالی روسیه از طریق خرید تجهیزات نظامی، نگرانی خود را در این خصوص ابراز کردند.

این نامه توسط نمایندگانی از فرانسه، لیتوانی، مجارستان، استونی، سوئد، بلغارستان، فنلاند، لهستان، دانمارک و اسلواکی در پارلمان اروپا امضا شده است.

طبق گزارش پایگاه فرانسوی آراب نیوز، دولت الجزایر از زمان آغاز بحران اوکراین بارها موضع بیطرف خود را در این خصوص اعلام کرده است.

این در حالی است که ماه سپتامبر گذشته هم سیاستمداران آمریکایی از روابط الجزایر با روسیه انتقاد کرده و ۲۷ عضو کنگره آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور، اعمال تحریم علیه این کشور را خواستار شدند.

الجزایر همچون بسیاری از کشورهای قاره آفریقا، از رأی مثبت به قطعنامه صادره از سوی سازمان ملل در ۲ مارس گذشته که از روسیه می‌خواست «فورا بکارگیری زور را متوقف نماید»، خودداری کرد.

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